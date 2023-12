La NASA va lancer une mission pionnière pour étudier les écosystèmes de la Terre

By

La NASA se prépare au lancement de son projet révolutionnaire d'observation de la Terre, la mission Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE), qui fournira des données satellitaires essentielles sur la biologie océanique, le climat et la science atmosphérique pendant plus de 20 ans. Prévu pour être lancé début 2024, PACE fournira non seulement des informations précieuses sur la santé de nos océans, mais étudiera également la coloration de ses vastes eaux.

L'élément principal de la mission PACE est l'Ocean Color Instrument (OCI), qui mesurera la couleur de l'océan dans une large gamme de longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge à ondes courtes. Ce faisant, les scientifiques obtiendront des informations sur la composition et les propriétés de l’eau, contribuant ainsi à la compréhension de l’écologie océanique et de son rôle dans le système climatique.

Outre l'OCI, la mission PACE comportera des instruments avancés tels que des polarimètres qui permettront aux chercheurs d'étudier l'interaction de la lumière, des aérosols et des nuages, ainsi que leur impact sur l'atmosphère terrestre. Les aérosols, notamment les polluants et les particules de poussière, exercent une influence significative sur le climat en absorbant et en diffusant la lumière solaire, affectant ainsi la quantité d'énergie solaire atteignant la surface de la Terre.

La mission PACE de la NASA utilisera deux polarimètres, le spectro-polarimètre pour l'exploration planétaire (SPEXone) et le polarimètre de recherche hyper-angulaire (HARP2). Ces instruments travailleront ensemble pour fournir des informations cruciales sur la façon dont les nuages, les aérosols et l’océan influencent la polarisation de la lumière solaire. La combinaison de l'OCI, de SPEXone et de HARP2 permettra aux scientifiques de réaliser des progrès complets dans les études aérosols-nuages-océans et d'améliorer les capacités de correction atmosphérique.

En résumé, la prochaine mission PACE de la NASA jouera un rôle essentiel dans l'analyse et la compréhension des écosystèmes terrestres. En étudiant la biologie océanique, la science atmosphérique et le climat, ce projet pionnier promet de fournir des informations révolutionnaires sur l'interaction complexe entre notre environnement et les océans du monde.