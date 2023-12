De nouvelles preuves soutiennent le potentiel de vie sur la lune Encelade de Saturne

By

Les scientifiques analysant les données de la sonde spatiale Cassini de la NASA ont découvert des preuves intrigantes qui renforcent la possibilité de vie sur la lune glacée de Saturne, Encelade. La recherche, récemment publiée dans Nature Astronomy, souligne la présence de cyanure d'hydrogène dans les panaches de grains de glace et de vapeur d'eau émanant d'Encelade, une molécule essentielle à la formation des acides aminés, éléments constitutifs de la vie.

L'auteur principal Jonah Peter, doctorant à l'Université Harvard, souligne l'importance de ces résultats. "Nos travaux fournissent une preuve supplémentaire qu'Encelade possède les molécules cruciales nécessaires à la formation et au maintien de la vie par le biais de réactions métaboliques", explique-t-il.

L'étude met également en lumière l'océan souterrain d'Encelade, qui alimente les panaches et semble être un réservoir d'énergie chimique. Des composés organiques jusqu’alors non identifiés ont été détectés, ce qui suggère un degré d’activité chimique plus élevé que prévu.

Le co-auteur Kevin Hand, scientifique au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, compare le potentiel énergétique de l'océan d'Encelade à celui d'une batterie de voiture, contrairement à l'énergie plus faible fournie par la méthanogenèse, un processus favorisant la vie sur Terre.

Ce qui distingue cette étude des recherches précédentes est son utilisation d’analyses statistiques détaillées plutôt que d’expériences en laboratoire ou de modélisation géochimique. L’équipe a minutieusement examiné les données collectées par le spectromètre de masse ionique et neutre de Cassini, fournissant ainsi des informations précieuses sur la composition des panaches.

Bien que la question de l'origine de la vie sur Encelade reste sans réponse, cette recherche décrit des voies chimiques potentielles qui pourraient être explorées plus en profondeur en laboratoire. La mission Cassini, achevée en 2017, continue de fournir des informations précieuses. Tom Nordheim, planétologue au JPL et co-auteur de l'étude, remarque : « Notre étude démontre que même après l'achèvement de la mission de Cassini, ses observations continuent d'approfondir notre compréhension de Saturne et de son énigmatique lune, Encelade. »

Ces découvertes suggèrent qu'Encelade possède non seulement les conditions nécessaires à l'habitabilité, mais peut également fournir un environnement chimique propice à l'émergence et au maintien de la vie.