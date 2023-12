L'atmosphère de Mars connaît une expansion sans précédent, révèlent les données MAVEN

Résumé : Des données récentes de l'orbiteur MAVEN de la NASA ont montré que l'atmosphère de Mars a subi une expansion spectaculaire et inattendue, gonflant jusqu'à atteindre près de quatre fois sa taille habituelle pendant une rare période de deux jours en décembre de l'année dernière. L'événement s'est produit à la suite de la disparition soudaine du vent solaire, provoquant une explosion de l'atmosphère sur la face solaire de Mars. L'équipe MAVEN, dirigée par Jasper Halekas de l'Université de l'Iowa, a exprimé son étonnement face au phénomène observé, qui constitue une opportunité unique pour étudier la dynamique de l'atmosphère martienne. Les résultats offrent des informations précieuses sur l’évolution de Mars et pourraient également avoir des implications pour la compréhension des planètes semblables à la Terre en dehors de notre système solaire.

Au cours de cette expansion inhabituelle, les données de MAVEN ont également révélé des aspects clés du système martien, tels que la magnétosphère en forme de larme, le choc de l'arc et l'ionosphère, en expansion de la même manière. L’événement a été déclenché par une région rapide du vent solaire dépassant son homologue plus lent et balayant sa matière, laissant une région clairsemée. Cette région a atteint Mars le jour de Noël 2022, permettant aux scientifiques d'observer et d'analyser de près la réponse atmosphérique de la planète.

Jasper Halekas a décrit cet événement comme une « expérience scientifique parfaite » et a souligné l'importance de l'étude des événements solaires extrêmes et de leur absence afin de comprendre la dynamique des atmosphères planétaires. L'équipe prévoit que des événements similaires pourraient se produire plusieurs fois au cours des deux prochaines années, coïncidant avec l'activité maximale du soleil. Alors que les chercheurs continuent d'analyser les données MAVEN, ils espèrent mieux comprendre l'histoire de Mars et la vitesse à laquelle l'atmosphère de la planète s'est érodée.

Shannon Curry, chercheuse principale de la mission MAVEN, estime que de tels événements étaient probablement courants au cours des premières évolutions de Mars, il y a des milliards d'années, lorsque le Soleil était plus actif. Ces événements extrêmes pourraient avoir contribué à la déshydratation de Mars, une planète qui aurait autrefois abrité de l’eau liquide. En extrapolant les dernières données MAVEN, Curry suggère qu'il pourrait être possible d'estimer l'ampleur de l'érosion de l'atmosphère de Mars au fil du temps et la rapidité avec laquelle la planète s'est asséchée.

En conclusion, l’expansion inattendue de l’atmosphère de Mars offre aux scientifiques une opportunité précieuse d’approfondir leur compréhension de l’évolution de la planète et de faire la lumière sur les conditions propices à la vie sur des planètes semblables à la Terre, au-delà de notre système solaire. L'analyse en cours des données de MAVEN contribuera sans aucun doute aux progrès de la science planétaire et à l'exploration de nos voisins célestes.