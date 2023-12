La NASA a du mal à ouvrir une boîte d’échantillons d’astéroïdes et prévoit une ouverture début 2024

By

La NASA est confrontée à des difficultés pour ouvrir le conteneur contenant les roches et la poussière collectées par l'astéroïde Bennu. L’agence spatiale prévoit que la cartouche sera ouverte au début de 2024, après avoir développé de nouveaux outils pour extraire l’échantillon en toute sécurité tout en préservant son intégrité.

La mission OSIRIS-REx, lancée en 2016, a atteint Bennu avec succès en 2018 et a collecté des échantillons en 2020. Il s'agissait de la première tentative de la NASA de récupérer un échantillon d'un astéroïde dans l'espace. Les échantillons ont été scellés à l’intérieur d’une tête d’échantillonnage appelée TAGSAM, qui s’est avérée difficile à ouvrir depuis son retour sur Terre.

L'équipe de conservation de la NASA a travaillé sans relâche pour ouvrir TAGSAM. Deux des attaches de la tête de l'échantillonneur n'ont pas pu être retirées avec les outils actuels, empêchant ainsi l'accès à l'échantillon stocké à l'intérieur. Cependant, l'équipe a réussi à collecter des matériaux à l'extérieur de la cartouche et a déjà dépassé l'objectif de la NASA de collecter 60 grammes de matériaux de surface de Bennu.

L’analyse préliminaire des échantillons collectés a révélé une abondance de molécules de carbone et d’eau, confortant la théorie selon laquelle les astéroïdes pourraient avoir apporté les éléments constitutifs de la vie sur Terre. Les scientifiques sont enthousiasmés par les découvertes potentielles qui pourraient résulter d’analyses plus approfondies une fois la cartouche ouverte.

Alors que la NASA a temporairement interrompu ses efforts pour ouvrir la cartouche en novembre, l'agence se concentre désormais sur le développement et le test de nouveaux outils fabriqués à partir de matériaux conformes aux normes de contamination. Ces outils garantiront la récupération en toute sécurité de l’échantillon de TAGSAM. En fonction du calendrier de construction et de tests, la NASA prévoit d'ouvrir la cartouche au premier trimestre 2024.

Le but ultime est d’extraire l’échantillon et de le distribuer à des équipes internationales de scientifiques pour analyse. En étudiant le matériau de Bennu, les chercheurs espèrent mieux comprendre les origines de notre système solaire. Malgré les défis, la NASA reste déterminée à percer les secrets contenus dans les échantillons d’astéroïdes et à approfondir notre compréhension de l’univers.