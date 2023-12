Tomate perdue retrouvée sur l'ISS après 8 mois

By

Dans une tournure surprenante des événements, les astronautes de la NASA à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont finalement localisé une tomate disparue depuis plus de huit mois. La tomate, qui faisait initialement partie de l'expérience Veg-05, avait été perdue par l'astronaute de la NASA Frank Rubio après une récolte en mars 2023.

La disparition de la tomate est devenue une plaisanterie récurrente parmi les membres de l'équipage de l'ISS, ajoutant une touche d'humour à leur routine quotidienne. Cependant, lors d'un événement diffusé en direct commémorant le 25e anniversaire de l'ISS, l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a annoncé la découverte de la tomate, mettant ainsi fin au mystère et disculpant Rubio.

La récupération de la tomate met en évidence les défis uniques auxquels sont confrontés les astronautes pour maintenir l’ordre et gérer les petits objets dans l’environnement de microgravité de l’ISS. La station spatiale, à peu près de la taille d’une maison de six chambres, offre des options de stockage limitées et nécessite une organisation minutieuse pour empêcher les objets de s’envoler.

Malgré l'amusement provoqué par l'incident des tomates, la mission prolongée de Rubio de 371 jours lui a coûté un lourd tribut émotionnel en raison de sa séparation d'avec ses proches. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu de la communauté pendant son séjour dans l'espace, ce qui l'a aidé à faire face aux défis de la vie sur l'ISS.

Cet incident rappelle l’imprévisibilité de la vie et de la recherche dans l’espace. Il fournit également des informations précieuses pour les futures expériences de jardinage sur la Lune et sur Mars, où les astronautes devront compter sur une production alimentaire durable pour soutenir des missions de longue durée.

Alors que la tomate revient du vide de l’espace, elle symbolise la résilience et la persévérance de l’esprit humain. Sa récupération témoigne de l’ingéniosité et du dévouement des astronautes à bord de l’ISS, nous rappelant les incroyables prouesses accomplies dans l’exploration spatiale.