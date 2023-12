Le vaisseau spatial Juno capture de superbes images de Jupiter

By

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a récemment capturé des photographies à couper le souffle de Jupiter, mettant en valeur la beauté majestueuse de la planète et révélant des découvertes scientifiques fascinantes. Juno, sur son orbite elliptique autour de Jupiter depuis juillet 2016, a plongé près des sommets des nuages ​​de la planète lors de son 56e périjove, le 22 novembre. Voyageant à une vitesse ahurissante d'environ 130,000 XNUMX mph, Juno a utilisé son appareil photo de deux mégapixels, JunoCAM, pour cliquer sur des images époustouflantes.

Malgré les difficultés rencontrées en orbite, telles que la rotation et la nécessité de reconstituer des bandes d'images, Juno a réussi à transmettre ces images sur Terre. Les données brutes mettent environ 34 minutes-lumière pour atteindre notre planète sous forme de transmission radio. Des scientifiques citoyens ont ensuite transformé ces données brutes en images visuellement saisissantes qui offrent un aperçu des mystères de Jupiter.

Avec sa voûte de rayonnement en titane protégeant ses instruments sensibles, Juno est armée pour résister aux intenses ceintures de rayonnement de Jupiter. Les outils scientifiques du vaisseau spatial, notamment un magnétomètre, un système scientifique gravitationnel et un radiomètre à micro-ondes, fournissent des données précieuses sur les champs magnétiques et gravitationnels de Jupiter, la température, la pression et la composition atmosphériques.

Notamment, même le système de communication de Juno contribue à la recherche scientifique. En suivant de légers changements dans la vitesse de Juno, aussi petits que 0.01 millimètres par seconde, les scientifiques obtiennent un aperçu du champ de gravité de Jupiter. Cette connaissance est essentielle pour mieux comprendre l’atmosphère de la planète.

La mission Juno a donné lieu à des découvertes scientifiques importantes, telles que la détection d'eau abondante près de l'équateur, l'observation d'éclairs dans les nuages ​​de Jupiter et l'exploration des aurores X de Jupiter. De plus, lors de son 55e périjove en octobre, Junon a franchi une distance impressionnante de 7,270 57 milles de la lune volcanique de Jupiter, Io. Lors du 30e périjove, le 930 décembre, Juno devrait se rapprocher encore plus, à seulement XNUMX milles d'Io, fournissant potentiellement les meilleures images jamais capturées de cette lune énigmatique.

Le vaisseau spatial Juno continue de surprendre par ses découvertes remarquables et ses images époustouflantes. Ces découvertes élargissent non seulement notre compréhension de Jupiter, mais alimentent également notre curiosité pour les mystères de l’univers.