La NASA rétablit avec succès les opérations scientifiques du télescope spatial Hubble

La NASA a réussi à rétablir les opérations scientifiques du télescope spatial Hubble après avoir rencontré un problème de gyroscope. Le télescope avait interrompu ses observations scientifiques le 23 novembre mais a repris ses opérations le 8 décembre.

La NASA a mené une série de tests pour comprendre les performances des gyroscopes et a déterminé que les opérations scientifiques pouvaient continuer en utilisant les trois gyroscopes. En fait, sur la base des performances observées lors des tests, l’équipe a décidé de faire fonctionner les gyroscopes dans un mode de plus grande précision lors des observations scientifiques. Les instruments et l'observatoire lui-même sont stables et en bonne santé.

La Wide Field Camera 3 et la Advanced Camera for Surveys, les deux caméras principales de Hubble, ont déjà repris les observations scientifiques. L’équipe prévoit également de rétablir les opérations du spectrographe Cosmic Origins et du spectrographe d’imagerie du télescope spatial plus tard ce mois-ci.

Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a changé la donne dans le domaine de l’astronomie. Sa capacité à capturer des images claires de galaxies lointaines, de nébuleuses et d’autres phénomènes célestes a révolutionné notre compréhension de l’univers. Non seulement il a révélé l’expansion accélérée de l’univers, mais il a également fourni des vues détaillées des planètes de notre système solaire. La longévité et l'adaptabilité de Hubble en ont fait l'un des instruments les plus importants de l'histoire de l'astronomie, repoussant constamment les limites de notre connaissance cosmique.

Avec ses opérations scientifiques désormais sur les rails, Hubble continuera de nous fournir des informations et des découvertes précieuses qui approfondiront notre compréhension de l’univers dans lequel nous vivons.