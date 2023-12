La NASA prévoit de reprendre les opérations du télescope Hubble avec une précision améliorée du gyroscope

La NASA a annoncé son intention de rétablir l'intégralité des opérations scientifiques du télescope spatial Hubble, malgré les récents revers de l'un de ses gyroscopes directionnels. Suite à des lectures erronées de l'un des gyroscopes du télescope le 19 novembre, Hubble est passé en mode sans échec par mesure de précaution. Bien que l’équipe ait réussi à le remettre en ligne, des problèmes ultérieurs ont forcé le télescope à se mettre à nouveau en mode sans échec les 21 et 23 novembre.

Heureusement, la dernière entrée en mode sans échec n'a pas posé de problème majeur, car Hubble peut fonctionner avec un seul gyroscope si nécessaire. L’équipe préfère cependant en utiliser trois pour une efficacité optimale. Néanmoins, la NASA a décidé de restaurer le télescope pour des opérations scientifiques utilisant les trois gyroscopes. Pour améliorer les performances, les gyroscopes fonctionneront dans un mode de plus grande précision lors des observations.

Malgré plus de trois décennies de service et l’attention récente portée aux nouveaux observatoires, Hubble reste un atout précieux pour l’exploration du vaste univers. Bien que des problèmes de gyroscope se soient produits dans le passé, l'observatoire et ses instruments restent stables et en bonne santé, selon un communiqué des responsables de la NASA.

Le télescope spatial Hubble a révolutionné notre compréhension du cosmos depuis son lancement et a joué un rôle déterminant dans la capture d'images époustouflantes de l'espace lointain. Son fonctionnement continu garantira que les scientifiques auront accès à des données critiques pour de futures recherches et découvertes astronomiques. Malgré des revers occasionnels, l'engagement de la NASA à restaurer et à améliorer les fonctionnalités du télescope souligne l'importance de sa mission visant à élargir notre connaissance de l'univers.

En savoir plus dans l'histoire Web : La NASA prévoit de reprendre les opérations du télescope Hubble avec une précision améliorée du gyroscope