Le télescope spatial Hubble a capturé une image remarquable qui dévoile les secrets cachés de deux amas de galaxies : Abell 3192 et MCS J0358.8-2955. Ces structures colossales, situées à des milliards d’années-lumière de la Terre, permettent aux astronomes de mieux comprendre l’immensité de l’univers.

Initialement noté en 1989, Abell 3192 était considéré comme un amas de galaxies unique. Cependant, des découvertes récentes révèlent qu'au sein d'Abell 3192 se trouve un autre amas important appelé MCS J0358.8-2955, positionné encore plus loin. Cette découverte met en lumière la complexité des amas de galaxies et élargit nos connaissances sur leur composition.

L’image impressionnante montre une immense concentration de masse au sein de ces amas. Agissant comme des lentilles gravitationnelles, Abell 3192 et MCS J0358.8-2955 grossissent et déforment la lumière provenant de galaxies situées encore plus loin. Cette distorsion se traduit par des stries et des arcs fascinants, qui dévoilent la véritable nature des galaxies cachées.

Les estimations suggèrent que la masse combinée de ces deux amas varie entre 30 120 milliards et 0358.8 2955 milliards de fois la masse de notre Soleil. Le centre de l'image présente une remarquable paire de galaxies résidant au sein du MCS J3192-XNUMX. De plus, de nombreuses galaxies plus petites sont visibles, représentant un mélange des deux groupes au sein d'Abell XNUMX.

FAQ:

Que sont les amas de galaxies ?

Les amas de galaxies comptent parmi les plus grandes structures de l'univers, constitués de centaines, voire de milliers de galaxies liées entre elles par la gravité sur des milliards d'années. Ces amas offrent un aperçu de la formation des galaxies et agissent comme des lentilles gravitationnelles, dévoilant des galaxies lointaines qui autrement seraient invisibles.

Comment les amas de galaxies agissent-ils comme des lentilles gravitationnelles ?

L’immense masse des amas de galaxies leur permet de courber la lumière qui les traverse. Cette courbure, connue sous le nom de lentille gravitationnelle, agrandit et déforme la lumière des galaxies d’arrière-plan, fournissant ainsi aux astronomes des informations précieuses sur ces objets distants.

