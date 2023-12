Le télescope spatial Hubble de la NASA revient à l'action et surmonte les problèmes de gyroscope

By

Le télescope spatial Hubble de la NASA est de nouveau opérationnel après avoir dû faire face à des problèmes de gyroscope qui ont temporairement mis le télescope en mode sans échec. Les gyroscopes du télescope spatial, qui constituent un élément crucial de son système de guidage et de visée, ont causé des problèmes dans le passé. Les opérations scientifiques avaient déjà été suspendues en 2018 en raison de problèmes de gyroscope. Cependant, les ingénieurs ont réussi à récupérer le télescope le lendemain, lui permettant ainsi de reprendre son fonctionnement normal.

Les gyroscopes de Hubble ont la réputation d'être imprévisibles. Même si le télescope a été interrompu à plusieurs reprises en raison de pannes de gyroscope, il reste encore beaucoup de vie dans cet instrument scientifique emblématique. La NASA estime que l’ensemble actuel de gyroscopes durera jusqu’aux années 2030. Entre-temps, il faut s’attendre à des pannes occasionnelles, à des modes sécurisés et à des suspensions des opérations scientifiques.

Malgré le récent revers, Hubble n’est pas encore pleinement fonctionnel. La caméra grand champ 3 et la caméra avancée pour les enquêtes ont repris les observations scientifiques, mais le spectrographe Cosmic Origins et le spectrographe d'imagerie du télescope spatial restent hors ligne. Cependant, l’équipe Hubble prévoit que ces instruments seront à nouveau opérationnels plus tard ce mois-ci.

La suspension temporaire des opérations scientifiques a eu un impact sur le calendrier du télescope, interrompant d'importants projets de recherche. Néanmoins, une fois le problème du gyroscope résolu, les scientifiques espèrent reprendre leurs études sur les objets de la ceinture de Kuiper, la métallicité des satellites de la galaxie d'Andromède, les supernovae de type 1A et d'autres sujets.

Le télescope spatial Hubble est un pionnier dans le domaine de l’astronomie depuis plus de trois décennies. Ses images ont captivé des milliards de personnes à travers le monde, remodelant notre compréhension de l’univers. Malgré son matériel vieillissant et les défis auxquels il est confronté, Hubble continue de démontrer sa résilience et son engagement indéfectible à élargir notre connaissance du cosmos. Alors que le télescope approche de sa dernière observation, il est clair que nous ne pouvons pas sous-estimer son impact durable sur la découverte scientifique.