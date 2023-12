Des scientifiques ont réussi à récupérer un échantillon d'astéroïde vierge : un trésor de l'histoire du système solaire

Les scientifiques célèbrent une étape majeure dans l’exploration spatiale en réussissant à récupérer un échantillon intact d’un astéroïde nommé Bennu. L'échantillon, contenu dans une capsule de la taille d'un tambour de machine à laver, a été collecté par la mission OSIRIS-REx de la NASA et renvoyé sur Terre. Cette réalisation marque une avancée significative dans la compréhension des origines de notre système solaire et des matériaux qui l’ont formé.

L’importance de cet échantillon intact réside dans son état intact. Contrairement aux météorites qui tombent sur Terre, l’échantillon de Bennu a été protégé de la chaleur de rentrée et de la contamination de surface. En tant qu’objets les plus primitifs du système solaire, les astéroïdes comme Bennu fournissent des informations inestimables sur les premières étapes de la formation planétaire. L’échantillon contient des éléments qui reflètent les abondances relatives trouvées dans le jeune soleil lui-même, donnant aux scientifiques une fenêtre sur les matières premières qui ont façonné notre système solaire.

Au-delà de l’analyse élémentaire, les chercheurs sont également intrigués par les variations observées dans les rochers et les grains de roche de l’échantillon Bennu. Ces particularités soulèvent des questions sur l’histoire géologique de l’astéroïde et sur les processus qui ont façonné sa surface. De plus, certains grains sont recouverts de mystérieuses croûtes riches en magnésium, sodium et phosphate, ouvrant ainsi la voie à d’autres investigations.

La collecte réussie de l’échantillon d’astéroïde a également eu des avantages inattendus. Les scientifiques ont profité de la mission pour étudier les infrasons, en particulier le son produit par l’onde de choc lorsque la capsule traversait l’atmosphère. En analysant le motif de double détonation observé par des ballons volant à haute altitude équipés de capteurs d'infrasons, les scientifiques visent à affiner leur compréhension des signaux infrasons et leurs applications à la fois sur Terre et dans les futures missions d'exploration planétaire.

Des ballons équipés d'infrasons flottant dans la haute atmosphère de planètes comme Vénus pourraient potentiellement détecter les tremblements de terre se produisant sous leur surface. Il s’agirait d’une avancée significative, car concevoir des sismomètres capables de résister aux conditions extrêmes de Vénus constitue un formidable défi. Reconnaître la signature infrasonore distinctive d'un objet extraterrestre entrant aiderait également les scientifiques à évaluer le taux de fond d'impacts de météorites sur Vénus.

Bien qu'il soit peu probable que des flottilles de ballons d'échantillonnage des infrasons sillonnent le ciel de Vénus dans un avenir proche, les scientifiques reconnaissent l'intérêt de saisir les opportunités de collecter des données et de catégoriser le bruit de fond. De plus, la réutilisation d’un aspect de l’exploration spatiale pour soutenir et améliorer une autre mission démontre l’ingéniosité et l’esprit de collaboration inhérents aux efforts scientifiques.

Alors que les scientifiques approfondissent l’analyse de l’échantillon de Bennu, ils sont enthousiasmés par les découvertes potentielles qui les attendent. Cette opportunité sans précédent d'étudier la matière vierge d'un astéroïde offre une richesse de connaissances sur les premiers jours de notre système solaire et pourrait ouvrir la voie à de futures avancées dans l'exploration planétaire.