Grandes frégates : vers de nouveaux sommets dans la recherche sur le changement climatique

Les chercheurs ont trouvé un allié surprenant dans leur quête pour comprendre le changement climatique : la grande frégate. Ces créatures majestueuses, connues pour leur envergure impressionnante et leur capacité à passer des mois dans les airs, ont été équipées d’un appareil spécial appelé « biologger » pour collecter des données précieuses sur les modèles climatiques.

Le Dr Ian Brosnan, un scientifique du centre de recherche Ames de la NASA, a eu l'idée en travaillant avec des chercheurs qui marquaient déjà les oiseaux pour surveiller leurs mouvements. Il s’est rendu compte que ces oiseaux, qui survolent des régions reculées du monde, pouvaient donner un aperçu de l’atmosphère qui les entoure.

Les oiseaux ont été marqués avec des biologgers, qui ont été attachés en toute sécurité à leur queue à l'aide d'un adhésif doux. Pendant que les frégates planent dans le ciel, elles échantillonnent les températures et collectent des données par temps nuageux et même pendant la nuit. Les chercheurs ont été particulièrement fascinés par la capacité des oiseaux à surfer sur les thermiques et à s'arrêter au sommet de la couche limite planétaire (PBL), la couche où se produisent les conditions météorologiques, la qualité de l'air et les impacts climatiques.

L’étude du PBL est cruciale pour comprendre les prévisions sur la qualité de l’air, les prévisions météorologiques et l’évolution du climat. Alors que les scientifiques s’appuient généralement sur des mesures au sol ou sur des satellites, l’étude de zones isolées au-dessus des océans s’est avérée difficile et coûteuse. Avec l’aide de la grande frégate, les chercheurs disposent désormais d’une nouvelle méthode pour collecter des données dans ces régions difficiles d’accès.

Le Dr Brosnan a présenté ses conclusions lors de la réunion annuelle de l'American Geophysical Union, soulignant l'importance de comprendre la dynamique du PBL face au changement climatique. La prochaine étape pour les chercheurs consiste à élargir l’étude en marquant davantage de frégates et en collectant encore plus de données.

En exploitant les talents naturels de ces oiseaux, les scientifiques espèrent que les données collectées contribueront à de meilleures stratégies pour faire face aux effets du changement climatique. La grande frégate atteint véritablement de nouveaux sommets dans la recherche sur le changement climatique.