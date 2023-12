Quatre jeunes objets stellaires récemment découverts

Une étude récente menée par une équipe internationale d'astronomes a conduit à la découverte de quatre nouveaux jeunes objets stellaires éruptifs (YSO). L'équipe a analysé les données du catalogue SPICY et du vaisseau spatial WISE de la NASA pour identifier ces phénomènes astronomiques passionnants. Les résultats ont été publiés dans le numéro de décembre du Journal of the Korean Astronomical Society.

Les jeunes objets stellaires, également appelés YSO, sont des étoiles aux premiers stades de leur évolution, notamment les protoétoiles et les étoiles de pré-séquence principale (PMS). On les trouve généralement au sein d’amas moléculaires denses riches en gaz moléculaires et en particules interstellaires. Ces objets subissent souvent des processus d’accrétion épisodiques, conduisant à des explosions provoquées par l’accrétion. Ces explosions peuvent être classées en deux types : les explosions EX Lup (EXors) et les explosions FU Ori (FUors).

L'équipe de recherche, dirigée par Carlos Contreras Peña de l'Université nationale de Séoul, a mené une recherche de nouveaux YSO éclatants en examinant les données du catalogue SPICY et en analysant la photométrie infrarouge moyen de WISE. À la suite de leur analyse, ils ont identifié quatre YSO éruptifs : SPICY 97855, SPICY 99341, SPICY 100587 et SPICY 109331. SPICY 99341 et SPICY 100587 ont été classés comme FUors de bonne foi, tandis que SPICY 97855 est un candidat FUor. L'explosion de SPICY 109331, initialement classé comme EXor, a duré environ cinq ans, soit plus longtemps que prévu pour EXors. Par conséquent, il a été classé comme source de type V1647 Ori, démontrant des caractéristiques mixtes entre EXors et FUors.

L’étude a révélé que les quatre YSO éruptifs nouvellement découverts ont connu des explosions à long terme (d’une durée de plus d’un an) et de grande amplitude. De plus, leurs spectres présentaient de fortes raies d’émission de 12CO, indiquant des changements significatifs dans le taux d’accrétion. Les distances jusqu'à SPICY 99341 et SPICY 109331 ont été déterminées à environ 9,800 12,500 et XNUMX XNUMX années-lumière, respectivement, tandis que les distances jusqu'aux deux autres YSO restent inconnues et nécessitent des observations supplémentaires.

Cette recherche révolutionnaire contribue à notre compréhension des jeunes objets stellaires et met en lumière les phénomènes fascinants des explosions éruptives dans les premières étoiles. Des études plus approfondies sur ces YSO fourniront des informations précieuses sur les processus d'accrétion et les voies évolutives des jeunes étoiles de notre univers.

En savoir plus dans l'histoire Web : Quatre jeunes objets stellaires récemment découverts