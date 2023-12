Le vaisseau spatial Psyché de la NASA capture de superbes images de l'astéroïde Psyché

By

La sonde spatiale Psyché de la NASA, lancée le 13 octobre, continue de faire des progrès impressionnants dans l'espace. Plus récemment, le vaisseau spatial a activé avec succès ses deux caméras et a pris ses premières images de l'astéroïde Psyché.

L'instrument imageur, composé d'une paire de caméras identiques, a capturé un total de 68 images d'un champ d'étoiles dans la constellation des Poissons. Ces premières images constituent une étape importante pour l’équipe de mission, car elles permettent de vérifier le bon commandement, l’analyse télémétrique et l’étalonnage des images.

"Ce n'est que le début", a déclaré Jim Bell, responsable de l'instrument d'imagerie Psyche de l'Arizona State University. « Nous commençons à examiner les caméras avec des images d'étoiles comme celles-ci, puis en 2026, nous prendrons des images tests de Mars pendant le survol du vaisseau spatial. Et enfin, en 2029, nous obtiendrons nos images les plus excitantes à ce jour : de notre astéroïde cible Psyché. Nous sommes impatients de partager tous ces visuels avec le public.

L’équipe d’imageurs utilisera les données collectées à partir des images pour déterminer la composition de l’astéroïde riche en métaux Psyché. En analysant les photographies dans différentes longueurs d'onde de lumière, visibles et invisibles à l'œil humain, l'équipe espère mieux comprendre l'histoire et la géologie de l'astéroïde.

En plus de capturer des images époustouflantes, la sonde spatiale Psyché a également franchi d'autres étapes importantes depuis son lancement. Il a testé avec succès divers instruments scientifiques comme un magnétomètre et un spectromètre à rayons gamma. De plus, le vaisseau spatial a établi un record grâce à ses propulseurs électriques, qui lui permettront de voyager profondément dans l'espace.

La sonde spatiale Psyché se trouve actuellement à des millions de kilomètres de la Terre et devrait atteindre sa destination, l'astéroïde Psyché, dans la principale ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, en 2029. L'équipe de la mission continuera de surveiller la météo spatiale et de recueillir des données précieuses pendant le long voyage.

Avec chaque succès, la mission Psyché de la NASA nous rapproche de la découverte des mystères de notre système solaire et de l'élargissement de nos connaissances sur l'univers.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le vaisseau spatial Psyché de la NASA capture de superbes images de l'astéroïde Psyché