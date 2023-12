De nouvelles recherches remettent en question les estimations antérieures des émissions de méthane dans l’Arctique

Une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters a révélé que les petits lacs non cartographiés de l’Arctique n’émettent pas autant de méthane qu’on le pensait auparavant. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et il est crucial de comprendre ses émissions pour lutter contre le changement climatique. Des recherches antérieures avaient estimé que ces petits lacs contribuaient à environ 40 % des émissions de méthane de la région. Cependant, en utilisant des images satellite et aéroportées à haute résolution de la NASA, les chercheurs ont découvert que ces lacs non cartographiés ne contribuent en réalité qu'à environ 3 % des émissions de méthane dans l'Arctique.

Le chercheur principal de l'étude, Ethan D. Kyzivat, explique que bien que ces petits lacs occupent une superficie relativement petite, ils ont un niveau d'émissions disproportionné. Le nouvel ensemble de données a permis aux chercheurs d’estimer plus précisément la superficie couverte par ces lacs et par conséquent de mesurer leurs émissions.

Cette nouvelle recherche contredit les estimations précédentes basées sur des données à plus faible résolution. L’analyse de l’imagerie aérienne a montré qu’il y a moins de petits lacs non cartographiés dans l’Arctique qu’on ne le pensait auparavant, ce qui réduit considérablement les émissions cumulées de méthane qui leur sont attribuées.

En plus de remettre en question les estimations précédentes, l’étude a également révélé une double comptabilisation des lacs comme zones humides, ce qui a gonflé les estimations des émissions de méthane pour la région. Les chercheurs estiment qu'avec les nouvelles découvertes concernant moins de petits lacs, ce problème de double comptage est de moindre ampleur qu'on ne le pensait auparavant.

Les résultats de l'étude ont également des implications pour résoudre l'écart entre les estimations « ascendantes » et « descendantes » des émissions de méthane. La méthode « ascendante » estime les émissions sur la base de cartes de la Terre, tandis que la méthode « descendante » estime les émissions sur la base de mesures atmosphériques. Les nouvelles données suggèrent que les estimations ascendantes devraient s’aligner plus étroitement sur les estimations descendantes, rapprochant ainsi les deux points de vue opposés.

Les chercheurs voient cette étude comme une preuve de concept et prévoient d’étendre leur technique de modélisation du méthane à d’autres régions du monde. Comprendre et mesurer avec précision les émissions de méthane est crucial pour développer des stratégies efficaces d’atténuation du changement climatique.