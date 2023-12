Une vidéo trompeuse de l’aspirant astronaute de Mars suscite une discussion sur les femmes dans les STEM

Une vidéo circulant sur Internet mettant en scène Alyssa Carson, une adolescente américaine de 22 ans poursuivant son rêve d'atterrir sur Mars, a récemment refait surface. Bien que Carson soit une véritable passionnée de l’espace avec plusieurs réalisations impressionnantes à son actif, la vidéo est en proie à des inexactitudes et à des stéréotypes nuisibles.

Démystifiée par les agences de vérification des faits, la vidéo prétend faussement que Carson est envisagée pour une mission sur Mars et qu'il lui est interdit de se marier ou d'avoir des enfants. Ces affirmations perpétuent des opinions dépassées et préjugées concernant les rôles et les aspirations des femmes dans les domaines STEM.

Le processus de sélection des astronautes de la NASA est rigoureux et exige que les candidats possèdent une maîtrise dans un domaine pertinent et un minimum de deux ans d'expérience professionnelle. Il n'y a pas de limite d'âge, même si le candidat retenu moyen est d'environ 34 ans.

Carson, qui a suivi le célèbre programme Passeport pour explorer l'espace du Centre spatial Kennedy et est titulaire d'un baccalauréat en astrobiologie, en est encore aux premiers stades de son remarquable voyage. Elle poursuit actuellement un doctorat en sciences spatiales et planétaires, démontrant son dévouement inébranlable à l’exploration spatiale.

La diffusion de la vidéo trompeuse souligne l’importance d’un partage responsable des informations. Cela nous rappelle que nous devons évaluer de manière critique le contenu que nous consommons et examiner les sources pour en vérifier l’exactitude et la crédibilité. La désinformation peut perpétuer des stéréotypes néfastes et entraver les progrès, notamment en encourageant les groupes sous-représentés, comme les femmes, à poursuivre une carrière dans les STEM.

La détermination et les réalisations de Carson doivent être célébrées, source d'inspiration pour les aspirants scientifiques et astronautes, quel que soit leur sexe. En mettant en valeur ses réalisations et en dissipant les faux récits, nous pouvons favoriser un environnement plus inclusif et équitable dans le domaine de l’exploration spatiale.