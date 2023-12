L'Inde et les États-Unis collaborent sur des projets spatiaux ambitieux

L'agence spatiale indienne, l'Indian Space Research Organisation (ISRO), s'apprête à collaborer avec l'agence spatiale américaine NASA sur des projets spatiaux ambitieux. Un aspect important de cette collaboration est la possibilité d'envoyer un astronaute indien vers la Station spatiale internationale (ISS). La décision de sélectionner l'astronaute indien sera prise par l'ISRO en fonction de ses critères et des objectifs du programme spatial. Si tout se passe comme prévu, l’astronaute indien sera formé et prêt à être lancé d’ici fin 2024.

La NASA envoie actuellement des astronautes vers l'ISS à l'aide de la fusée et du vaisseau spatial SpaceX d'Elon Musk. La durée du séjour de l'astronaute indien sur l'ISS dépendra des objectifs scientifiques et des expériences choisis par l'Inde pour la mission. En règle générale, les astronautes restent à bord de l’ISS pendant environ six mois. Cependant, certains sont restés plus longtemps, comme Scott Kelly et Mikhail Kornienko qui ont accompli une mission d'un an.

La collaboration avec des pays ayant de l’expérience dans l’exploration spatiale offre des informations technologiques précieuses et des réductions de coûts. Les aspirations de l'Inde vont au-delà du programme ISS, avec des projets d'établir sa propre station spatiale, la « Station Bharatiya Antariksha », d'ici 2035. Les États-Unis ont exprimé leur volonté de soutenir l'Inde dans la construction d'une station spatiale commerciale d'ici 2040.

Cette collaboration entre l’Inde et les États-Unis a le potentiel de stimuler l’innovation et de poursuivre l’exploration humaine dans l’espace. La participation active de l'Inde à des initiatives telles que les accords Artemis et le projet Gaganyaan démontre son engagement en faveur de l'exploration spatiale et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. De plus, ces efforts de collaboration renforceront non seulement les capacités et l'expertise de l'Inde en matière de vols spatiaux habités, mais favoriseront également la coopération scientifique et technologique dans divers domaines.

Dans l’ensemble, ces efforts de collaboration recèlent un énorme potentiel pour façonner les efforts spatiaux de l’Inde et contribuer à notre compréhension plus large de l’univers. Ils servent également d'inspiration à la jeune génération indienne pour poursuivre des carrières dans les domaines STEM et suscitent un sentiment d'émerveillement et d'appréciation pour le vaste univers.

