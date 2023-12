Voyager 1 est confronté à des problèmes de communication, entravant la transmission de données

Résumé : Le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA, un explorateur chevronné du cosmos, a rencontré un revers dans sa mission car il a cessé de transmettre des données techniques et scientifiques à la Terre. Le problème réside dans le système de données de vol (FDS), qui ne parvient pas à communiquer efficacement avec l'unité de modulation de télémétrie (TMU) car il transmet un modèle répétitif sans données utiles. La NASA soupçonne que le problème vient du FDS. Les ingénieurs sont aux prises avec les particularités du vaisseau spatial vieillissant, s'appuyant sur une documentation vieille de plusieurs décennies pour résoudre les problèmes rencontrés. De plus, le temps nécessaire pour communiquer avec Voyager 1 pose un défi, car les commandes du contrôle de mission mettent plus de 22 heures pour atteindre la sonde et un temps supplémentaire est nécessaire pour évaluer leur efficacité. La NASA estime que les ingénieurs auront besoin de plusieurs semaines pour élaborer un nouveau plan visant à résoudre le problème. Cet incident marque un écart notable par rapport à un précédent problème de télémétrie survenu en 2022 qui avait provoqué une transmission confuse des données d'attitude, qui a ensuite été résolu en passant à un autre ordinateur. Désormais, la sonde Voyager 1 ne transmet plus aucune donnée scientifique, ce qui pose de nouveaux défis à l'équipe.

Message de navigation