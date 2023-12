Résumé :

Alors que nous approchons de la fin de l’année 2023, de nouvelles données du Minor Planet Center révèlent qu’un total de 2,818 33,884 astéroïdes géocroiseurs ont été découverts cette année. Ces chiffres continuent de mettre en évidence la fréquence croissante à laquelle les roches spatiales passent près de notre planète. En outre, la NASA a découvert à ce jour un total de XNUMX XNUMX astéroïdes géocroiseurs. Si certains de ces astéroïdes présentent un risque minime, il en existe d’autres que les scientifiques surveillent de près en raison de leur impact potentiel sur Terre.

Astéroïdes nouvellement découverts approchant de la Terre :

1. L'astéroïde 2023 XZ11, de la taille d'un avion, devrait passer près de la Terre à une distance d'environ 1,410,000 XNUMX XNUMX km.

2. L'astéroïde 2023 WV23, également de la taille d'un avion, devrait survoler la Terre à une distance d'environ 1,990,000 XNUMX XNUMX km.

3. L'astéroïde 2023 XY2, de la taille d'un avion, fera son approche la plus proche de la Terre à une distance d'environ 3,700,000 XNUMX XNUMX km.

4. L'astéroïde 2023 XL4, de la taille d'un avion, passera près de la Terre à une distance de près de 4,380,000 XNUMX XNUMX km.

5. L'astéroïde 2023 XU12, de la taille d'une maison, devrait rencontrer la Terre le plus près à une distance d'environ 4,860,000 XNUMX XNUMX km.

Astéroïdes les plus dangereux :

Selon la NASA, les cinq astéroïdes les plus dangereux actuellement suivis dans le système solaire sont :

1. Bennu : Considéré comme le plus grand risque, Bennu a une probabilité de 0.037 % d'impacter la Terre le 24 septembre 2182.

2. 29075 (1950 DA) : Souvent appelé le « deuxième objet le plus risqué », cet astéroïde a 0.0029 % de chances d'impacter la Terre le 16 mars 2880.

3. 2023 TL4 : On estime qu'il a 0.00055 % de chances d'atteindre la Terre le 10 octobre 2119.

4. 2007 FT3 : Classé comme « astéroïde perdu », sa dernière observation remonte à 2007. La NASA prédit une probabilité d'impact de 0.0000096 % le 3 mars 2030.

5. 1979 XB : Sans aucune observation depuis environ 40 ans, cet astéroïde a 0.000055 % de chances de heurter la Terre le 14 décembre 2113.

Astéroïdes géocroiseurs remarquables en 2023 :

1. L'astéroïde (139622) 2001 QQ142, de la taille de la Cité du Vatican, est passé en toute sécurité près de la Terre le 6 décembre 2023, à une distance de 5,520,500 2045 XNUMX km. Son retour est prévu en XNUMX.

2. L'astéroïde 2023 BU, de la taille d'un camion, a rencontré la Terre de près en janvier, passant au-dessus de la pointe sud de l'Amérique du Sud à seulement 2,200 XNUMX milles.

3. L'astéroïde 2023 NT1, mesurant jusqu'à 60 mètres, a été découvert le 15 juillet. Se déplaçant à une vitesse estimée à 86,000 60,000 km/h, il est entré dans un rayon de XNUMX XNUMX milles de la Terre.

Alors que les scientifiques continuent de surveiller et de découvrir des astéroïdes géocroiseurs, il est crucial de comprendre leur impact potentiel sur notre planète et de mettre en œuvre des mesures appropriées de défense planétaire.