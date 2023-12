Le vaisseau spatial cargo américain se prépare à son retour sur Terre alors que les chefs de mission surveillent la météo

By

Un vaisseau spatial cargo américain s'apprête à se désamarrer de la Station spatiale internationale (ISS) et à effectuer son voyage de retour vers la Terre. Les chefs de mission surveillent de près les conditions météorologiques dans les zones d'amerrissage de retour pour garantir une rentrée en toute sécurité.

En raison de conditions météorologiques défavorables provoquées par le passage d'un front froid au large des côtes de Floride, le désamarrage du vaisseau spatial de ravitaillement SpaceX Dragon, initialement prévu le 16 décembre, a été reporté. Des équipes conjointes de la NASA et de SpaceX évaluent les conditions météorologiques pour déterminer la prochaine opportunité de désamarrage disponible. Le désamarrage doit être effectué au plus tôt à 5 h 05 HNE le dimanche 17 décembre.

Si la météo le permet, la couverture du départ de Dragon débutera à 4h45 sur le service de streaming NASA+ et sera également disponible sur NASA Television, YouTube et le site Internet de l'agence. Cependant, l’amerrissage du vaisseau spatial au large des côtes de Floride ne sera pas diffusé sur NASA TV.

Alors que les préparatifs sont en cours pour le retour du vaisseau spatial, les astronautes à bord de la station spatiale se livrent à diverses activités. L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli mène une expérience à l'intérieur du module de laboratoire Kibo pour étudier la croissance microbienne en microgravité. L’expérience Bacteria Adhesion and Corrosion vise à comprendre comment identifier et désinfecter les microbes susceptibles de contaminer les systèmes des engins spatiaux et d’affecter la santé de l’équipage.

En outre, les astronautes Jasmin Moghbeli de la NASA et Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne (ESA) transfèrent des échantillons de recherche congelés des congélateurs scientifiques de la station vers des congélateurs de fret scientifique. Ces spécimens biologiques seront renvoyés sur Terre pour analyse afin de mieux comprendre les effets de la microgravité sur les cellules et les organismes.

De plus, Loral O'Hara, ingénieur de vol de la NASA, participe aux transferts de marchandises sur le cargo spatial Cygnus, tout en recevant un bilan de santé et en travaillant sur des tâches d'entretien en laboratoire. L'astronaute Satoshi Furukawa de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) installe une plate-forme d'expérimentation polyvalente dans le sas du module de laboratoire Kibo.

Alors que le vaisseau spatial Dragon se prépare à quitter l'ISS, les astronautes continuent de jouer un rôle important dans les activités de recherche scientifique et de maintenance en cours à bord de la station spatiale.