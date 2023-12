Contrôler les astéroïdes : nouvelles approches de la défense planétaire

Résumé : Des missions récentes sur des astéroïdes ont révélé que bon nombre de ces objets célestes ne sont pas des entités solides et uniques, mais plutôt des tas de décombres constitués de gravier et de rochers vaguement maintenus ensemble. Cela représente un défi pour les scientifiques et les ingénieurs lorsqu’il s’agit de dévier les astéroïdes qui pourraient potentiellement constituer un danger pour la Terre. La méthode traditionnelle d'impact cinétique, comme l'a démontré le test de redirection des doubles astéroïdes (DART) de la NASA, peut ne pas être efficace avec les astéroïdes en tas de décombres, car elle pourrait les briser au lieu de les dévier. Cependant, des approches alternatives prometteuses sont à l'étude, notamment la déviation du faisceau d'ions et l'utilisation du champ gravitationnel d'un vaisseau spatial, connu sous le nom de Gravity Tractor. Ces méthodes offrent des processus plus contrôlés permettant de travailler sur des tas de décombres sans les perturber.

Déviation du faisceau ionique : une approche contrôlée

Une solution potentielle pour traiter les astéroïdes en tas de décombres est la déviation du faisceau d’ions. Cette technique consiste à diriger un faisceau d’ions pour qu’il impacte l’astéroïde le long de son vecteur vitesse, répartissant ainsi la puissance sur des mois, voire des années. Selon John Brophy, ingénieur au Jet Propulsion Laboratory, la déviation du faisceau d'ions est un processus contrôlé qui peut atténuer les problèmes associés à la déviation des tas de gravats. Cela ne nécessite pas de connaître la force ou la composition de l’astéroïde, ce qui en fait une approche potentiellement intéressante. Bien que cette méthode soit encore à l’étude, elle s’avère prometteuse pour relever les défis complexes liés à la déviation des astéroïdes en tas de décombres.

Le tracteur gravitationnel : utiliser les champs gravitationnels

Une autre approche innovante à l’étude est le Gravity Tractor. Ce concept consiste à utiliser le champ gravitationnel d'un vaisseau spatial pour exercer une légère force sur un astéroïde, modifiant progressivement sa trajectoire. Ed Lu, directeur exécutif de l'Asteroid Institute et co-inventeur du Gravity Tractor, estime que cette méthode est un moyen viable de dévier les astéroïdes. Tester le concept dans l’espace est actuellement à l’étude et, en cas de succès, il pourrait constituer une approche contrôlable et efficace pour lutter contre les astéroïdes.

Améliorer la détection et la surveillance

Malgré les progrès réalisés dans le développement de techniques de déviation des astéroïdes, il reste crucial d’améliorer notre capacité à détecter et à surveiller les astéroïdes potentiellement dangereux. Le prochain observatoire Vera C. Rubin au Chili devrait jouer un rôle majeur dans la détection de nouveaux astéroïdes. Grâce à sa capacité à surveiller de vastes zones du ciel et à détecter des objets en mouvement dans une faible luminosité, il promet d’être un atout précieux pour identifier les menaces potentielles. Cependant, les questions de gouvernance liées à la défense planétaire nécessitent également une attention particulière. Comme le souligne Nikola Schmidt, chercheur principal à l'Institut des relations internationales, il y a encore beaucoup d'informations inconnues sur la composition et la structure des astéroïdes en tas de décombres, ce qui rend plus complexe la tâche consistant à atténuer les risques qu'ils posent.

En conclusion, même si les méthodes traditionnelles d’impact cinétique peuvent ne pas convenir pour dévier les astéroïdes en tas de décombres, des approches alternatives telles que la déviation du faisceau ionique et le Gravity Tractor s’avèrent prometteuses pour traiter ces objets célestes uniques. Des capacités améliorées de détection et de surveillance, ainsi qu’une recherche et une collaboration continues, sont essentielles à nos efforts visant à protéger la Terre des impacts potentiels d’astéroïdes.