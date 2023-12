De nouvelles informations sur la tempête géomagnétique imminente

Un développement important est apparu dans le domaine de la prévision météorologique spatiale. Les experts ont révisé leurs prévisions précédentes d'une tempête géomagnétique G2 en une tempête G3 plus puissante. Cette mise à jour fait suite à un récent événement solaire observé par le Solar Dynamics Observatory de la NASA.

Le 28 novembre, vers 2 h 24 HNE, une éruption solaire remarquable, décrite comme « presque de classe X », s'est produite. L'Observatoire de la dynamique solaire a capturé des images époustouflantes de l'éruption solaire de classe M9.8 provenant du complexe de taches solaires connu sous le nom de Région active 3500. L'intensité de cette éruption a intrigué les scientifiques et a incité à des investigations plus approfondies.

Suite à cette libération énergétique, l'Observatoire solaire et héliosphérique a détecté un vaste « halo complet CME » s'éloignant du Soleil. L'expansion de ce nuage de plasma solaire forme un anneau lumineux autour du disque solaire, empêchant la lumière directe du soleil d'atteindre l'instrument. Il est intéressant de noter que ce halo CME devrait désormais se diriger directement vers la Terre.

La caractéristique unique de ce CME entrant réside dans sa vitesse accélérée, dépassant la vitesse des CME qui ont éclaté plus tôt cette semaine. Cette tempête solaire rapide interceptera probablement les deuxième et troisième tempêtes solaires sur son chemin, les intégrant dans sa structure. Ainsi, un « CME cannibale » plus grand et plus puissant traversera l’orbite terrestre, ayant un impact direct sur le champ géomagnétique de notre planète.

Pour mieux comprendre la trajectoire et l'impact potentiel de cette tempête, les scientifiques ont combiné les données du modèle de vent solaire WSA-ENLIL. L'analyse qui en résulte révèle la progression des CME qui ont éclaté les 27 et 28 novembre. Alors que le premier CME, relativement faible, passe à proximité de la Terre le 29 novembre, les deuxième et troisième CME semblent fusionner en raison de leur proximité. Cependant, la différence significative de vitesse du quatrième CME lui permet de rattraper les CME fusionnés, entraînant la formation d’un CME cannibale plus grand. Cette tempête renforcée devrait passer au-dessus de la Terre vers 00h00 UTC le 1er décembre ou dans la soirée du 30 novembre.

En raison de l'intensité accrue de cette tempête géomagnétique, la portée sud attendue des aurores, communément appelée « arc », devrait s'étendre encore plus au sud que d'habitude.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qui a causé l'amélioration des prévisions de tempêtes géomagnétiques ?

R : L'amélioration des prévisions s'est produite en raison de l'émergence d'une puissante éruption solaire observée par l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA.

Q : Qu'est-ce qu'un « CME à halo complet » ?

R : Un « halo complet CME » fait référence à un nuage de plasma solaire qui s'étend en s'éloignant du Soleil, formant une structure en forme d'anneau autour du disque solaire, bloquant la lumière directe du soleil.

Q : Quand le CME cannibale aura-t-il un impact sur la Terre ?

R : Le cannibale CME devrait frapper le champ géomagnétique terrestre vers 00h00 UTC le 1er décembre ou dans la soirée du 30 novembre.

Q : Comment l'intensité accrue de la tempête géomagnétique affectera-t-elle « l'arc » des aurores ?

R : L'intensification de la tempête géomagnétique devrait pousser l'« arc » des aurores plus au sud que d'habitude.