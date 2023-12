Titre : Des étudiants universitaires du Nouveau-Brunswick se préparent à lancer un mini-satellite pour la recherche atmosphérique et météorologique

By

Des étudiants universitaires du Nouveau-Brunswick se préparent à envoyer un mini-satellite appelé Satellite Violet dans l'espace pour une mission révolutionnaire. Ce projet ambitieux, financé par l'Agence spatiale canadienne et la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick, vise à étudier la haute atmosphère terrestre et les conditions météorologiques au moyen d'expériences scientifiques.

Le satellite Violet a terminé avec succès la phase de test à l'Agence spatiale canadienne à Montréal et devrait être lancé vers la Station spatiale internationale au début de 2022. Une fois déployé en orbite, le mini-satellite jouera un rôle clé dans la capture des signaux GPS et le suivi de son propres mouvements, fournissant des données cruciales pour la recherche atmosphérique et météorologique.

Pour assurer une communication transparente avec le satellite, l'équipe travaille actuellement à la mise en place d'une salle de contrôle de la station au sol équipée d'ordinateurs et d'équipements radio de pointe au Gillin Hall de l'UNB. Cette installation permettra à l'équipe d'établir un contact radio avec le satellite Violet une fois celui-ci dans l'espace.

Depuis son lancement en 2018, ce projet a regroupé plus de 300 personnes, dont 274 étudiants, provenant de divers départements de génie de l'Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Saint John. Cela a fourni une opportunité unique de collaboration et de contribution au développement du mini-satellite.

Satellite Violet, à peu près de la taille d'une miche de pain, comporte un cadre en aluminium, des circuits imprimés et des panneaux solaires. Il fera le tour de la Terre toutes les 90 minutes à une vitesse de huit kilomètres par seconde. Le satellite est l'un des 14 mini-satellites canadiens participant au projet canadien CubeSat, qui vise à former des étudiants de niveau postsecondaire à la conception, à la construction, au lancement et à l'exploitation de missions depuis l'espace.

Le 4 mars 2022, le satellite Violet entreprendra son voyage vers la Station spatiale internationale grâce à une fusée Falcon 9 achetée par la NASA. Une fois sa mission terminée, le mini-satellite se désintégrera dans l'atmosphère, marquant ainsi une contribution importante à l'exploration spatiale de ces talentueux étudiants canadiens.

