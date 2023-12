Les astronautes se préparent pour un survol historique de la Lune alors que Biden accueille l’équipage d’Artemis II

L'équipage d'Artemis II, composé de trois Américains et d'un Canadien, a rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche lors d'un événement historique. Biden a présenté une roche lunaire collectée pendant l'ère Apollo, symbolisant le regain d'intérêt pour l'exploration spatiale et les prochaines missions Artemis. L'équipage a exprimé sa gratitude pour le soutien et le leadership de l'administration, qui ont rendu possible leur remarquable voyage.

Élément essentiel du programme Artemis de la NASA, les quatre astronautes seront les premiers à voler à bord de la capsule Orion, dont le lancement aura lieu depuis le Centre spatial Kennedy fin 2024. Cependant, leur mission n'impliquera pas un alunissage mais plutôt un tour du corps lunaire. avant de revenir sur Terre. Ce vol servira d'essai pour un prochain alunissage prévu l'année suivante.

Le commandant Reid Wiseman a souligné que l'équipage reste concentré sur la préparation à la mission, faisant confiance à la NASA et à la préparation du véhicule. Les préparatifs comprennent une formation approfondie, des simulations et une collaboration avec le contrôle de mission pour assurer la sécurité de l'équipage pendant le voyage. Ils participeront également à une répétition générale en février, simulant leur retour sur Terre en s'entraînant à la récupération de capsules dans l'océan Pacifique.

L'équipage d'Artemis II est remarquable non seulement par son rôle dans le survol de la Lune mais aussi par sa diversité. Parmi eux, le premier citoyen non américain à faire partie d’un équipage lunaire. La mission Artemis de la NASA, du nom de la sœur jumelle d'Apollon issue de la mythologie, vise à revitaliser l'exploration lunaire et à ouvrir la voie à une future exploration spatiale humaine au-delà de l'orbite terrestre.

Bien que des progrès soient réalisés, des retards sont possibles en raison des enquêtes en cours sur le bouclier thermique de la capsule Orion. Lors d’un vol d’essai autour de la Lune en 2021, le bouclier thermique a subi une carbonisation et une perte matérielle inattendues. Le bouclier thermique est essentiel pour protéger les astronautes lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre, ce qui rend son intégrité cruciale au succès de la mission.

Lors de leur rencontre avec le président Biden, l’équipage a exprimé son admiration pour son engagement envers la mission et a fait référence à un discours puissant du président John F. Kennedy en 1962 concernant la mission lunaire. L'engagement de Biden à réaliser de grandes choses grâce à l'exploration spatiale s'aligne sur les objectifs de l'équipage et les ambitions plus larges du programme Artemis.

La roche lunaire exposée dans le bureau ovale, connue sous le nom d'échantillon lunaire 76015,143, est prêtée par la NASA et a été collectée par les astronautes d'Apollo 17 Harrison Schmitt et Gene Cernan en 1972. Cette roche vieille de 3.9 milliards d'années pèse un peu moins d'un million d'années. livre, servant de rappel tangible des réalisations passées de l'humanité sur la surface lunaire.