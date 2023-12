Titre : L’équipage de la mission historique sur la Lune rencontre le président américain

By

Résumé : Les membres de l'équipage de la prochaine mission Artemis II, qui marquera le premier vol humain autour de la Lune depuis 50 ans, ont rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche. Lors de leur visite, le président Biden a fièrement exposé une roche lunaire collectée pendant l’ère Apollo. L'équipage d'Artemis II a exprimé sa gratitude pour le leadership qui a rendu sa mission possible et a également eu l'occasion de rencontrer la vice-présidente Kamala Harris.

L'équipage d'Artemis II, composé de trois Américains et d'un Canadien, devrait faire voler la capsule Orion de la NASA sur une fusée du système de lancement spatial fin 2024. Bien que leur mission n'implique pas d'alunissage ni d'orbite lunaire, ils effectueront une boucle historique autour de la Lune. la lune avant de revenir sur Terre. L'équipage, dirigé par le commandant Reid Wiseman, a souligné que la date exacte de leur mission n'était pas leur principale préoccupation mais plutôt de s'assurer que la NASA et le véhicule étaient parfaitement préparés.

En préparation de leur mission, les membres de l'équipage suivent une formation approfondie, comprenant des simulations et une collaboration avec le contrôle de mission. En février, ils participeront à une répétition générale où ils pratiqueront des manœuvres à l'intérieur d'une capsule dans l'océan Pacifique. L'équipage a salué le travail d'équipe et le dévouement nécessaires pour rendre leur voyage possible, soulignant le rôle crucial joué par l'équipe de la NASA.

En plus d'entrer dans l'histoire avec son voyage circumlunaire, l'équipage d'Artemis II représente une étape importante dans le programme de nouvelle lune de la NASA, Artemis. Il s'agit du premier équipage lunaire à inclure un membre international, marquant une étape importante vers une collaboration mondiale dans l'exploration spatiale. L'équipage a fait l'éloge de l'engagement du président Biden envers leur mission, soulignant sa référence au discours inspirant de John F. Kennedy sur la mission sur la Lune et son dévouement à réaliser de grandes choses grâce au leadership.

La visite de l'équipage à la Maison Blanche a également été l'occasion de voir leur vaisseau spatial, même si les enquêtes sur le bouclier thermique de la capsule pourraient potentiellement entraîner des retards. Néanmoins, l’équipage reste concentré sur sa mission et est impatient d’honorer l’héritage de l’ère Apollo tout en faisant de nouveaux progrès dans l’exploration lunaire. La roche lunaire exposée dans le Bureau ovale constitue un puissant rappel des réalisations historiques et de l'importance de continuer à repousser les limites de l'exploration spatiale.