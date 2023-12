La nouvelle génération d’astronautes rencontre le président Biden et discute de la mission lunaire

Résumé :

Quatre astronautes, dont trois Américains et un Canadien, qui devraient voler autour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis II de la NASA, ont rencontré le président Joe Biden à la Maison Blanche. Le président a présenté une roche lunaire, collectée à l'époque d'Apollo, et a exprimé son engagement envers la mission. L'équipage d'Artemis II a exprimé sa gratitude pour le leadership qui a rendu son voyage possible. Ce sera la première fois en 50 ans que des astronautes s'aventureront sur la Lune. Contrairement aux missions précédentes, l’équipage n’atterrira pas ni ne se mettra en orbite lunaire, mais orbitera autour de la Lune et reviendra directement sur Terre. Le lancement est prévu pour fin 2024, avec une mission d'alunissage ultérieure prévue pour l'année suivante. Les astronautes suivent actuellement une préparation et une formation approfondies pour assurer un voyage en toute sécurité. Ils ont récemment organisé une répétition générale au cours de laquelle ils ont pratiqué des procédures de capsule dans l'océan Pacifique. Cette mission marque une étape importante puisqu'elle inclut un astronaute canadien et fait partie du programme Artemis de la NASA, du nom de la sœur jumelle d'Apollon de la mythologie. Le vaisseau spatial de l'équipage a subi des inspections après le vol d'essai de l'année dernière, qui ont révélé une carbonisation inattendue et une perte de matériau du bouclier thermique. Néanmoins, l'équipage reste engagé dans la mission et les paroles du président Biden réaffirment leur confiance dans la réalisation de leur objectif.

Titre : Une nouvelle génération d’astronautes embarque pour un voyage historique vers la Lune

L'équipage d'Artemis II, composé d'astronautes américains et d'un astronaute canadien, a récemment rencontré le président Biden à la Maison Blanche pour discuter de leur prochaine mission de vol autour de la Lune. Dans le bureau ovale, le président a fièrement exposé une roche lunaire de l'ère Apollo, symbolisant l'héritage de longue date de l'exploration spatiale. Cette rencontre est une indication de l'engagement du président Biden en faveur de l'exploration spatiale et de son soutien au programme Artemis.

Contrairement aux missions lunaires précédentes, l’équipage d’Artemis II n’atterrira pas sur la surface lunaire ni ne orbitera autour de la lune. Leur objectif est plutôt de voler autour de la Lune et de revenir directement sur Terre. Prévu fin 2024, ce voyage historique sera le premier du genre depuis 50 ans. La mission de l'équipage sert de prélude à un atterrissage lunaire ultérieur par une autre équipe prévu pour l'année suivante.

Mais avant de se lancer dans cette quête ambitieuse, l’équipage se prépare assidûment. Ils participent à des simulations approfondies et collaborent avec Mission Control pour assurer leur départ et leur retour en toute sécurité. En février, l'équipage participera à une répétition générale et expérimentera les mouvements de la capsule alors qu'elle « oscille » dans l'océan Pacifique. Cette étape cruciale garantit que l’équipage est bien préparé pour la mission proprement dite.

Composé d'astronautes expérimentés et d'un membre canadien, l'équipage Artemis II est le premier équipage lunaire du programme Artemis de la NASA. Le programme vise à perpétuer l'esprit pionnier des missions Apollo et porte le nom de la sœur jumelle d'Apollon issue de la mythologie.

Alors que l’équipage attend avec impatience son voyage, les enquêtes sur le bouclier thermique de leur vaisseau spatial pourraient entraîner un retard potentiel. Le vol d'essai de l'année dernière autour de la Lune, sans membres d'équipage, a révélé une carbonisation inattendue et une perte matérielle du bouclier thermique. Ce bouclier protecteur est vital pour sauvegarder la capsule lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.

La discussion du président Biden avec l'équipage a résonné avec l'esprit d'exploration et de détermination. Il a fait référence au célèbre discours de John F. Kennedy en 1962, soulignant que les grands défis ne devraient pas être reportés. Cela a réaffirmé l'engagement de l'équipage envers sa mission et sa conviction de pouvoir accomplir des exploits remarquables grâce à un leadership collectif.

Avec cette nouvelle génération d’astronautes, la mission Artemis II représente un chapitre important de l’exploration spatiale. En s'aventurant à nouveau au-delà de l'orbite terrestre, l'humanité franchit une nouvelle étape importante vers une compréhension et une découverte plus approfondies du cosmos.