Les éléments extraterrestres trouvés dans les échantillons de l’astéroïde Bennu laissent les scientifiques stupéfaits

By

Résumé : L'analyse d'échantillons de l'astéroïde Bennu, ramenés sur Terre par la NASA en début d'année, a révélé des découvertes intrigantes. Les scientifiques sont intrigués par la présence inattendue de magnésium, de sodium et de phosphate dans la couche externe des échantillons, une composition rarement observée dans les météorites. Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg, car les chercheurs n’ont pas encore exploré le cœur de ce matériau. La NASA développe un tournevis spécialisé pour accéder au cœur des échantillons, toujours enfermés dans la cartouche du vaisseau spatial OSIRIS-REx. En attendant l'analyse complète, les scientifiques sont étonnés par un rocher de 3.5 centimètres de long, le plus gros collecté à Bennu jusqu'à présent, qui a temporairement bloqué le mécanisme de collecte du vaisseau spatial. La couleur sombre de la roche avec des reflets bleutés ressemble aux rochers de la surface de l'astéroïde. Des morceaux de couleur plus claire ont également été catalogués, ajoutant à l’énigme.

Les scientifiques savaient déjà que Bennu contenait de grandes quantités de carbone et d'eau, mais la présence inattendue de magnésium, de sodium et de phosphate bouleverse leur compréhension de la composition de l'astéroïde. Ces éléments apparaissent rarement ensemble dans les météorites, ce qui amène les scientifiques à s'interroger davantage sur l'origine et l'histoire de Bennu. Cela peut indiquer l’existence de processus uniques sur l’astéroïde qui le différencient des autres corps célestes.

Bien que l’analyse des échantillons de Bennu soit un effort continu, la NASA progresse pour libérer tout le potentiel de la collection. En fabriquant un tournevis personnalisé, les scientifiques visent à accéder à l’intérieur de la cartouche et à exposer l’ensemble des échantillons collectés à Bennu. Cela permettra des enquêtes approfondies et donnera un aperçu de la formation et de l’évolution de l’astéroïde.

Les surprises ne s'arrêtent pas là. La roche qui a obstrué le mécanisme de collecte lors du processus d’échantillonnage a captivé les chercheurs. Sa taille importante et sa coloration sombre, presque noire avec des reflets bleutés, ressemblent de façon frappante aux rochers dispersés à la surface de Bennu. Cette découverte suggère que les échantillons collectés sur l’astéroïde pourraient représenter avec précision la diversité géologique du corps céleste.

Les astronomes et les conservateurs ont déjà classé plus de 1,000 XNUMX échantillons de Bennu, avec une taille minimale d'au moins un demi-millimètre. Ces échantillons promettent d’approfondir notre compréhension des astéroïdes et de percer les mystères de notre système solaire. Alors que les scientifiques poursuivent leurs analyses, les révélations des échantillons de Bennu défient les attentes et redéfinissent ce que nous savons de ces anciens objets célestes.