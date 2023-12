Préparez-vous pour un spectacle extraordinaire d'aurores boréales ce week-end

Les scientifiques prédisent que la Terre est sur le point de connaître une violente tempête géomagnétique ce week-end. Cette tempête pourrait donner lieu à des spectacles époustouflants d’aurores boréales aux latitudes moyennes. L’alarme a été déclenchée après qu’une éruption solaire a provoqué trois éjections de masse coronale (CME) distinctes sur le soleil, toutes dirigées vers la Terre, créant un phénomène rare connu sous le nom de « halo CME ».

Un CME est essentiellement un nuage de champs magnétiques et de particules chargées émanant du soleil. Il voyage dans l’espace à des vitesses incroyables pouvant atteindre 1,900 XNUMX milles par seconde. Le voyage du Soleil à la Terre peut prendre quelques jours, pendant lesquels les particules chargées accélèrent le long des lignes du champ magnétique terrestre. Cette accélération conduit à la formation d’une tempête géomagnétique, caractérisée par des reflets vifs de lumières vertes et rouges autour des régions polaires et, en de rares occasions, même aux latitudes moyennes.

Le célèbre physicien solaire, le Dr Ryan French, a exprimé son enthousiasme face à l'événement à venir, déclarant : « Wow, je n'ai pas vu un halo CME aussi clair depuis longtemps ! L'éruption d'aujourd'hui a été provoquée par une grande éruption, et elle devrait provoquer d'importantes aurores plus tard cette semaine.

Selon un modèle de la NASA, le CME devrait atteindre la Terre à midi, temps universel, le vendredi 1er décembre. Cela fait du vendredi soir le moment optimal pour observer les aurores. Cependant, SpaceWeather.com suggère qu'il pourrait arriver un jour plus tôt, faisant du jeudi et du vendredi soir les meilleurs moments pour partir à la chasse aux aurores.

L’intensité des aurores est difficile à prédire avec précision. Cependant, les scientifiques anticipent la possibilité d’assister à une violente tempête géomagnétique cette semaine. Bien que les tempêtes géomagnétiques de classe G1 et G2 soient relativement courantes, il existe une chance de rencontrer des tempêtes de classe G3 et même G4. On sait que les tempêtes G2 provoquent des aurores visibles jusqu'au Colorado et au Missouri, donc si des tempêtes G3 et G4 se produisent, les aurores pourraient potentiellement être observées dans l'ensemble des États-Unis.

Pour optimiser vos chances d'observer les aurores boréales, dirigez-vous vers les régions situées juste en dessous du cercle polaire arctique. En Amérique du Nord, les observateurs peuvent apercevoir les aurores sous la forme d’une faible lueur à l’horizon nord. Il est crucial de trouver une zone sombre, à l’écart de la pollution lumineuse, car les lumières de la ville et les reflets du coucher du soleil peuvent facilement être confondus avec les aurores. Si vous souhaitez vraiment assister à des spectacles fréquents et plus lumineux, envisagez de planifier un voyage au cercle polaire arctique en Alaska, dans le nord du Canada ou dans le nord de la Scandinavie (Norvège, Finlande, Suède et Islande) au cours des deux à trois prochaines années.

Pensez à garder votre ciel dégagé et vos yeux grands ouverts, car ce week-end promet un spectacle céleste extraordinaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce qui cause les aurores boréales ?

Les aurores boréales, connues scientifiquement sous le nom d'aurores boréales, sont créées lorsque des particules chargées du soleil pénètrent dans l'atmosphère terrestre et entrent en collision avec des atomes et des molécules. Ces collisions produisent de l’énergie sous forme de lumière, ce qui donne lieu aux affichages fascinants de couleurs que nous observons.

2. Quelle est la meilleure période pour voir les aurores boréales ?

Le meilleur moment pour observer les aurores boréales est pendant les mois d’hiver, lorsque les nuits sont plus longues et plus sombres. De plus, l'activité du soleil, en particulier le cycle solaire, affecte la fréquence et l'intensité des aurores. Pendant la phase solaire maximale, qui se produit tous les 11 ans, les observations d’aurores boréales deviennent plus fréquentes.

3. Quel est le meilleur endroit pour voir les aurores boréales ?

Les endroits les plus favorables pour observer les aurores boréales sont les régions situées à l'intérieur ou à proximité du cercle polaire arctique, comme l'Alaska, le nord du Canada et le nord de la Scandinavie. Ces zones offrent un ciel plus clair et une pollution lumineuse réduite, permettant une meilleure expérience visuelle.

4. Comment puis-je photographier les aurores boréales ?

Photographier les aurores boréales nécessite un équipement et des techniques appropriées. Pour capturer ces lumières éthérées, utilisez un trépied robuste pour maintenir votre appareil photo stable, réglez une grande ouverture, une sensibilité ISO élevée et une vitesse d'obturation lente. Expérimentez avec différents réglages et soyez patient, car capturer une photographie impressionnante des aurores boréales demande souvent de la pratique et de la persévérance.