Des astronomes découvrent un rare sextuplé résonnant de sous-Neptunes

Un groupe d'astronomes a fait une découverte extraordinaire : un système de six planètes en orbite autour d'une étoile proche et qui sont enfermées dans un schéma de résonance depuis des milliards d'années. Cette découverte, publiée dans la revue Nature, apporte un nouvel éclairage sur les mystères de la formation et de l'évolution des planètes.

Connue sous le nom de HD 110067, l'étoile est située dans la constellation Coma Berenices, à seulement 100 années-lumière de la Terre. Bien qu’invisible à l’œil nu, sa proximité avec notre système solaire en fait un sujet d’étude intrigant pour les scientifiques.

Ces nouvelles planètes, appelées « sous-Neptunes » en raison de leur taille, se trouvent dans la zone habitable de l’étoile. Cependant, leurs températures torrides et leur atmosphère gazeuse les rendent inhospitaliers à la vie telle que nous la connaissons. Néanmoins, la caractéristique unique qui les distingue réside dans leurs orbites de résonance les unes avec les autres.

Les chaînes résonantes dans les systèmes planétaires sont extrêmement rares, ce qui rend cette découverte particulièrement remarquable. La période orbitale de chaque planète correspond à un rapport précis avec les orbites des planètes adjacentes. Par exemple, une planète effectue trois orbites tandis qu’une autre planète en effectue deux.

Selon l'auteur principal Rafael Luque de l'Université de Chicago, ces chaînes résonantes fournissent des informations essentielles sur la façon dont ces planètes se sont initialement formées et pourquoi elles ont maintenu ce modèle stable pendant des milliards d'années. La plupart des systèmes planétaires, y compris le nôtre, ne présentent pas une telle résonance.

Ce système de planètes récemment découvert remet en question notre compréhension actuelle de la façon dont les planètes se forment et se maintiennent sur de longues périodes. Les scientifiques pensent que ces planètes n’ont pas été perturbées par des événements importants tels que des impacts catastrophiques ou le passage rapproché d’autres étoiles.

L'équipe de recherche à l'origine de cette découverte révolutionnaire est composée de plus de 150 scientifiques de 12 pays différents. Leurs découvertes suggèrent que HD 110067 peut servir d’exemple idéal pour percer les mystères de la formation et de l’évolution des planètes.

QFP

Q : Que sont les planètes inférieures à Neptune ?

R : Les sous-Neptunes sont des planètes plus grandes que les mondes rocheux comme la Terre, mais plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune.

Q : Comment les scientifiques ont-ils découvert ces planètes ?

R : Les planètes ont été initialement détectées à l'aide du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA en 2020. Des observations supplémentaires ont été effectuées par le satellite de caractérisation ExOPlanets (CHEOPS) de l'Agence spatiale européenne en 2022.

Q : Ces planètes abriteront-elles la vie ?

R : Non, les températures extrêmes et les atmosphères gazeuses les rendent impropres à la vie telle que nous la connaissons.

Q : Pourquoi les sous-Neptunes sont-ils si courants dans l’univers ?

R : La prévalence des sous-Neptunes est encore une question ouverte. Il n’est pas certain que cela soit dû à un biais dans nos méthodes de détection ou si ces planètes sont réellement plus abondantes dans l’univers.

