Des astronautes découvrent une tomate perdue depuis longtemps sur la Station spatiale internationale

Dans une tournure surprenante des événements, des astronautes célébrant le 25e anniversaire de la Station spatiale internationale (ISS) sont tombés sur une tomate qui avait disparu il y a huit mois. La tomate, destinée à la recherche, avait dérouté l'équipage, ce qui avait donné lieu à des accusations ludiques contre l'un de leurs collègues.

L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a annoncé cette découverte exceptionnelle, disculpant ainsi son ami Frank Rubio, accusé en plaisantant d'avoir mangé la tomate. "Nous avons trouvé la tomate", a proclamé Moghbeli, mettant fin aux plaisanteries bon enfant entre les astronautes.

Cependant, la récupération de la tomate en fuite met en lumière l’un des défis auxquels sont confrontés les astronautes dans l’espace. L'apesanteur pose des difficultés pour garder le contrôle des objets. L’absence de gravité rend extrêmement difficile la localisation et la sécurisation des objets dans les espaces confinés de l’ISS.

Le commandant de l'équipage de l'ISS, Andreas Mogensen, a décrit la difficulté de trouver des outils ou du matériel dans des sacs sans perdre d'autres objets. La plupart des objets perdus sont finalement retrouvés près d’une bouche d’aération, mais cette situation difficile reste l’un des nombreux défis uniques auxquels sont confrontés les astronautes dans l’espace.

Les recherches menées sur la culture des tomates à bord de l’ISS répondent à plusieurs objectifs. L’étude de la croissance des cultures, de la composition nutritionnelle et de la sécurité microbienne des aliments vise à mieux comprendre le potentiel de la culture de sources alimentaires dans l’espace. De plus, les scientifiques étudient l’impact de la qualité de la lumière sur ces facteurs cruciaux et explorent les avantages psychologiques pour l’équipage.

Ces tests jouent un rôle important dans la préparation des futures missions habitées vers Mars. Compte tenu de la logistique nécessaire au réapprovisionnement d'un équipage bien au-delà de l'orbite terrestre, il est essentiel de développer des sources de nourriture durables pour assurer la survie et le bien-être des astronautes lors de voyages spatiaux prolongés.

Bien que les tomates originales n'aient pas pu être consommées en raison de la petite taille de l'échantillon et des inquiétudes concernant la contamination fongique, cette découverte inattendue apporte un nouvel enthousiasme à la mission. La tomate récupérée représente une petite victoire qui met en évidence la détermination et la capacité d’adaptation des astronautes dans leur quête de recherche et d’exploration au-delà de notre planète natale.

