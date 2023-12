Des scientifiques découvrent un nouvel astéroïde du groupe Apollo qui s'approche de la Terre

Les scientifiques étudient les astéroïdes pour mieux comprendre les débuts du système solaire et les conditions qui prévalaient lors de la formation des planètes. Outre leur importance scientifique, les astéroïdes recèlent également le potentiel de ressources précieuses, notamment l’eau et les métaux. L’exploration de ces corps célestes est cruciale pour comprendre les premières étapes de notre système solaire et pour les futures missions spatiales.

Le 15 décembre, la NASA, en collaboration avec des télescopes spatiaux et terrestres avancés, a suivi un astéroïde récemment découvert qui devrait passer près de la Terre. Désigné comme astéroïde 2023 XZ11, ce rocher spatial se dirige vers notre planète à une vitesse étonnante de 52,929 XNUMX kilomètres par heure, dépassant la vitesse des missiles balistiques intercontinentaux.

Volant à une distance d’environ 1.4 million de kilomètres, cet astéroïde de 100 pieds de large est comparable en taille à un avion. Même si son ampleur n’est pas suffisante pour provoquer une panique généralisée ou des dégâts importants, un impact potentiel entraînerait tout de même un certain degré de destruction. L'incident de 2013 en Russie nous le rappelle : un astéroïde plus petit de 59 pieds a explosé au-dessus de la ville de Chelyabinsk, causant des dégâts à des milliers de bâtiments et blessant plus d'un millier de personnes.

Appartenant au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, l’astéroïde 2023 XZ11 n’est pas encore passé près de la Terre avant sa prochaine approche. Suite à cet événement, l’astéroïde ne devrait pas s’approcher de notre planète dans un avenir proche. Le groupe d'astéroïdes Apollo doit son nom à l'astéroïde massif Apollo de 1862, découvert à l'origine par l'astronome allemand Karl Reinmuth dans les années 1930.

Cette découverte offre aux scientifiques une opportunité précieuse d’étudier de près un astéroïde jusqu’alors inconnu. En examinant sa composition et sa trajectoire, les chercheurs peuvent mieux comprendre les débuts de l’histoire de notre système solaire et affiner leur compréhension de la formation planétaire. De plus, ces découvertes ouvrent la voie à de futures missions qui pourraient potentiellement exploiter les ressources contenues dans les astéroïdes pour des projets d’exploration spatiale.