Quatre astronautes se préparent pour une mission lunaire historique en 2024

Dans une étape capitale vers la prochaine mission d'exploration lunaire, quatre astronautes ont signé leur nom sur un composant crucial qui les propulsera vers les royaumes lunaires à la fin de 2024. Au lieu des citations traditionnelles, une déclaration telle que : « Les astronautes » Ces signatures ont cimenté leur engagement envers la mission historique Artemis 2, alors qu'ils se préparent à s'aventurer en territoire lunaire inexploré.

L'équipage, composé du commandant de la NASA Reid Wiseman, du pilote de la NASA Victor Glover, de la spécialiste de mission de la NASA Christina Koch et de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen, a participé à une activité cérémonielle au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, dans le cadre de leur entraînement rigoureux pour le mission. Vêtus de vêtements de salle blanche, les astronautes ont signé leur nom sur l'adaptateur qui sera monté au sommet de la fusée Space Launch System (SLS), assurant ainsi leur place dans l'histoire.

L'adaptateur, qui sera positionné sous le vaisseau spatial Orion pendant la mission lunaire, sert de connecteur crucial entre le vaisseau spatial et l'étage de propulsion cryogénique intermédiaire de la fusée SLS. Les responsables de la NASA ont souligné que le diaphragme de l'adaptateur agirait comme une barrière protectrice, empêchant les gaz créés lors du lancement de pénétrer dans le vaisseau spatial.

Alors que l'équipage d'Artemis 2 poursuit ses préparatifs, il a visité assidûment divers centres de la NASA et a suivi un programme de formation intense de 18 mois. Cette formation approfondie est cruciale puisque Artemis 2 marque la première mission humaine sur la Lune depuis l'alunissage légendaire d'Apollo 17 en 1972.

En plus de formuler des procédures et de dispenser une formation médicale, l'équipage travaille en étroite collaboration avec le vaisseau spatial Orion, effectuant des tests de mise sous tension et des exercices de simulation de logiciels et de matériel. Par ailleurs, un exercice de récupération est prévu en mer en collaboration avec la NASA et l'US Navy.

L'assemblage de la fusée progresse régulièrement, l'étage central étant construit au centre d'assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans. Les systèmes avioniques et électriques, appelés « cerveaux » de la fusée, ont été installés en toute sécurité, ouvrant la voie aux tests. Les deux propulseurs de fusée à poudre solide sont également en cours d'assemblage au Centre spatial Kennedy (KSC), tandis que le lanceur mobile, conçu pour soutenir le SLS, a subi des tests sous déluge d'eau et d'autres préparations nécessaires.

