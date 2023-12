Des spectacles de lumière aurore découverts au-delà du ciel terrestre

Les astronomes ont récemment découvert que les phénomènes de lumière éthérée appelés aurores ne se limitent pas à la Terre, mais peuvent être trouvés sur d'autres planètes de notre système solaire et même au-delà. Ces spectacles de lumière céleste fournissent des informations précieuses sur les mondes extraterrestres qui les hébergent.

Des chercheurs de l'Université de Leicester au Royaume-Uni ont détecté pour la première fois une aurore infrarouge sur Uranus. En analysant la planète pendant six heures à l'aide de l'observatoire Keck à Hawaï, ils ont observé des pics de luminosité intenses qui indiquaient fortement des émissions aurorales.

Les aurores sont créées lorsque des particules chargées électriquement provenant du Soleil interagissent avec le champ magnétique d'une planète. Lorsque ces particules se dirigent vers une planète, elles sont piégées par son champ magnétique et canalisées vers les pôles. Là, ils entrent en collision avec des atomes et des molécules de l’atmosphère, produisant des rideaux de lumière fascinants.

Les couleurs des aurores dépendent des atomes spécifiques impliqués dans ces collisions. L'azote produit une lueur bleue, tandis que l'oxygène émet une lumière verte. L'altitude à laquelle les collisions se produisent affecte également la couleur, la lumière rouge apparaissant à des altitudes plus élevées et une lumière verte à des altitudes plus basses.

Sur Uranus, les gaz les plus courants dans son atmosphère sont l'hydrogène et l'hélium, ce qui donne lieu à un type unique d'aurore. Au lieu d'être visible à l'œil humain, l'aurore d'Uranus brille dans les régions ultraviolettes et radio du spectre électromagnétique. Alors que les aurores ultraviolettes et radioélectriques ont été détectées pour la première fois en 1986 par le vaisseau spatial Voyager 2 de la NASA, la récente découverte d'une aurore infrarouge fournit de nouvelles informations scientifiques.

Non seulement cette découverte met en lumière les températures élevées inattendues d’Uranus dans sa haute atmosphère, mais elle offre également une explication potentielle. La chaleur injectée par les aurores pourrait contribuer à une température de la planète plus élevée que prévu.

L'étude des aurores sur d'autres planètes peut également fournir un aperçu du champ magnétique terrestre. Par exemple, le champ magnétique d'Uranus subit un processus de rotation différent de celui de la Terre, ce qui en fait un laboratoire unique pour comprendre le comportement du champ magnétique et les inversions géomagnétiques potentielles.

La découverte de ces superbes aurores sur d'autres planètes de notre système solaire et au-delà met en évidence la beauté et la diversité qui existent au-delà du ciel terrestre. Cela nous rappelle également à quel point certains phénomènes sont interconnectés et partagés à travers l’univers.