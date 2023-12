Tomate perdue dans les surfaces spatiales de la Station spatiale internationale après huit mois

By

Dans une tournure surprenante des événements, une tomate disparue dans l'espace a finalement été retrouvée sur la Station spatiale internationale (ISS) après huit mois. L'astronaute de la NASA Frank Rubio, accusé d'avoir consommé la tomate manquante, a été disculpé car elle a été découverte intacte.

La tomate, une variété naine Red Robin mesurant 1 pouce de large, faisait partie de l'expérience Veg-05 et était entretenue par Rubio. Après avoir été reçue par chaque astronaute de l'ISS le 29 mars, la tomate de Rubio a été accidentellement laissée à la dérive en microgravité avant qu'il ait eu l'occasion de la consommer.

L'incident de la tomate perdue est rapidement devenu une plaisanterie au sein de l'équipe de la NASA, Rubio passant beaucoup de temps à la rechercher. Lors d'un événement diffusé en direct célébrant le 25e anniversaire de l'ISS, l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a annoncé la découverte de la tomate, mettant ainsi fin au mystère.

L'ISS, avec sa taille comparable à une maison de six chambres, pose des défis en termes d'objets perdus en raison de l'environnement de microgravité. Bien qu'il ait consacré 18 à 20 heures à la recherche, Rubio n'a pas réussi à localiser la tomate. Il a émis l'hypothèse que la tomate était devenue desséchée et méconnaissable et qu'elle avait peut-être été jetée lors de l'entretien de routine.

La réapparition de la tomate met un terme à cet incident particulier et témoigne de la nature imprévisible de la vie dans l'espace. Bien que la tomate soit un petit morceau de produit, elle représente la camaraderie et l'humour partagés entre les astronautes de l'ISS, qui sont continuellement confrontés à des défis uniques et trouvent des moyens de les surmonter.

Dans la vaste étendue de l'ISS, les objets perdus peuvent s'égarer, mais comme Rubio l'a prédit avec humour, même une petite tomate ratatinée peut refaire surface un jour, rappelant les expériences et découvertes extraordinaires qui se produisent dans l'espace.

