Des astronomes font une rare découverte d’un système solaire harmonieux

Les astronomes ont fait une découverte extraordinaire : un système solaire avec six planètes qui se déplacent en parfaite harmonie, comme un grand orchestre cosmique. Ce système solaire, nommé HD 110067, est situé à 100 années-lumière dans la constellation Coma Berenices. Elle est restée épargnée par les forces extérieures depuis sa naissance il y a des milliards d’années.

L'observation de ce système solaire unique a été rendue possible grâce à la collaboration de deux satellites chasseurs de planètes : Tess de la NASA et Cheops de l'Agence spatiale européenne. Les six planètes trouvées jusqu'à présent dans HD 110067 sont plus grandes que la Terre et ont des densités similaires à celles des géantes gazeuses de notre propre système solaire. Ils sont situés trop près de leur étoile pour se trouver dans la zone habitable, ce qui rend improbable l’existence de la vie telle que nous la connaissons.

Le mouvement synchronisé de ces six planètes est un phénomène remarquable. La période orbitale de chaque planète est précisément liée aux autres, créant une résonance que l’on peut qualifier de « très ordonnée ». La planète la plus intérieure effectue trois orbites pour deux orbites de sa voisine la plus proche. Les deuxième et troisième planètes les plus proches, ainsi que les troisième et quatrième planètes les plus proches, ont également ce modèle synchronisé. Les deux planètes les plus éloignées effectuent quatre orbites toutes les trois orbites.

Cette découverte met en lumière la formation et l’évolution des systèmes solaires dans toute la Voie lactée. On estime que seule une petite fraction, environ 1 système sur 100, conserve une telle synchronisation parfaite. Des facteurs tels que les planètes géantes, les bombardements de météores et les rencontres avec des étoiles voisines peuvent perturber cet équilibre délicat.

Bien que les astronomes connaissent d'autres systèmes solaires synchronisés, aucun ne possède autant de planètes en mouvement aussi harmonieux que HD 110067. Cette découverte offre une opportunité précieuse pour des recherches et des comparaisons plus approfondies. En étudiant ce système exceptionnel, les scientifiques espèrent mieux comprendre la dynamique complexe qui façonne la formation des systèmes solaires.

