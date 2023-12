By

Un nouveau concept révolutionnaire en matière d’exploration spatiale a émergé, captivant l’imagination des passionnés de l’espace du monde entier. Daniel Akinwumi, étudiant diplômé nigérian de la prestigieuse université de Strathclyde, a récemment dévoilé sa thèse de maîtrise, présentant la conception innovante du « hub intergalactique » ou I-HUB.

La thèse d'Akinwumi aborde les défis familiers auxquels sont confrontés les passionnés de l'habitat spatial, en soulignant l'importance cruciale des robots, des systèmes de recyclage en boucle fermée et de la protection avancée contre les rayonnements. Sa recherche documentaire approfondie révèle plusieurs autres concepts de conception qui présentent des similitudes avec le révolutionnaire I-HUB.

Un aspect crucial de la conception est le transport du système dans l’espace. Actuellement, le plan consiste à utiliser Starship, la plus grande fusée jamais développée, qui est actuellement en cours de test. De plus, Akinwumi propose d'incorporer des technologies établies telles que le système de survie ECLSS de la NASA et les RTG standard pour les sources d'énergie.

Les systèmes de production alimentaire sont une autre considération importante pour le développement durable de l’habitat. Akinwumi explore diverses options, notamment le système de production de légumes bien développé de la NASA, qui pourrait s'intégrer de manière transparente dans la conception de l'I-HUB. La propulsion est également un point central, avec des capacités d’exploration de l’espace lointain visant le point Terre/Soleil L2, alimentées par un vaste système de propulsion électrique solaire.

Pour concrétiser ce concept visionnaire, des progrès significatifs dans les assembleurs robotiques sont nécessaires. Alors que le scénario idéal impliquerait l’assemblage sur site de l’I-HUB, l’assemblage doit actuellement se dérouler près de la Terre en raison de contraintes de coûts. Néanmoins, l’emplacement stratégique du point Terre/Soleil L2 présente un potentiel d’enquête scientifique, abritant plusieurs télescopes à grande échelle.

La modularité joue un rôle essentiel dans la croissance et l'adaptabilité du I-HUB. Akinwumi envisage une expansion continue du système en ajoutant des modules supplémentaires au fil du temps, reflétant l'interconnectivité des modules de la Station spatiale internationale. Certains modules peuvent même tourner pour contrecarrer les effets néfastes de la microgravité sur la santé des résidents à long terme. Les systèmes de communication intégrés et de recyclage des ressources/de maintien de la vie en boucle fermée font également partie intégrante.

La thèse d'Akinwumi détaille également les estimations budgétaires de divers systèmes et met en évidence les risques potentiels et leurs atténuations, tels que les systèmes de survie redondants et une protection anti-radiation robuste.

Bien que la thèse d'Akinwumi rassemble des idées existantes plutôt que d'introduire de nouveaux concepts révolutionnaires, elle constitue un point de départ prometteur pour de futures recherches. Avec un développement et une exploration plus poussés, son idée I-HUB recèle un potentiel incroyable pour façonner l’avenir de l’exploration spatiale.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qu'I-HUB ?

R : I-HUB signifie intergalactic hub, un concept visionnaire pour un habitat spatial autosuffisant et durable.

Q : Qui a développé le concept I-HUB ?

R : Daniel Akinwumi, un étudiant nigérian diplômé de l'Université de Strathclyde, a introduit le concept I-HUB dans sa thèse de maîtrise.

Q : Quelles sont les fonctionnalités clés du I-HUB ?

R : Certaines caractéristiques notables incluent la modularité pour une expansion future, l'utilisation de technologies établies, une protection contre les rayonnements avancée et un système de recyclage des ressources en boucle fermée.

Q : Quel système de transport est proposé pour le I-HUB ?

R : Le plan actuel est d'utiliser Starship, la plus grande fusée jamais développée, pour transporter l'I-HUB dans l'espace.

Q : Comment le I-HUB aborde-t-il la production alimentaire ?

R : La thèse explore divers systèmes de production alimentaire, notamment le système de production végétale de la NASA, qui pourraient être intégrés au I-HUB.