Une nouvelle approche de la déviation des astéroïdes offre précision et flexibilité

Les scientifiques travaillent depuis longtemps pour suivre et atténuer la menace d’une collision d’astéroïdes avec la Terre. Même si les risques d’un impact catastrophique sont faibles, les dégâts potentiels justifient une surveillance continue. La mission DART de la NASA, la première du genre, visait à étudier et à démontrer l'utilisation de l'impact cinétique pour modifier la trajectoire d'un astéroïde. La mission a réussi à modifier l'orbite de Dimorphos. Cependant, un récent article de recherche de Nahum Melamed et Tom Heinsheimer propose une approche alternative révolutionnaire à la déviation des astéroïdes.

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent sur un impact à grande vitesse ou une détonation nucléaire, Melamed et Heinsheimer suggèrent une technique plus efficace et plus précise impliquant l'éjection de matière. La méthode proposée utilise la propulsion centrifuge, où une centrifugeuse et une alimentation électrique atterrissent à la surface de l'astéroïde. Ce système collecte des parties de l'astéroïde, les éjecte dans l'espace et utilise l'élan de recul pour éloigner l'astéroïde de la Terre.

Ce qui distingue cette approche, c'est son adaptabilité et sa précision. Contrairement aux stratégies à impact unique, la technique de propulsion centrifuge permet des éjections répétées et un réglage fin de la trajectoire de l'astéroïde. Des facteurs tels que le site d'atterrissage, la rotation de l'astéroïde et la vitesse peuvent être pris en compte, permettant des ajustements de la direction, du timing et de la masse des éjections.

Les chercheurs pensent qu’avec seulement quelques semaines de fonctionnement, leur méthode pourrait réussir à dévier des astéroïdes de taille similaire à ceux de Chelyabinsk et de Toungouska. En outre, l’approche montre le potentiel de réorienter la trajectoire de l’astéroïde Bennu, une menace importante projetée pour la seconde moitié du 22e siècle, en quelques années d’exploitation.

Cette technique innovante améliore non seulement l’efficacité de la défense planétaire, mais introduit également un niveau de flexibilité auparavant indisponible. Alors que les scientifiques continuent de lutter contre la menace constante des astéroïdes, cette nouvelle approche offre un moyen plus calculé et plus efficace de protéger notre planète des impacts potentiels.