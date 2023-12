SpaceX contraint de retarder le lancement de l'avion spatial militaire X-37B

SpaceX et l'US Space Force ont rencontré des problèmes inattendus qui ont retardé le lancement de l'avion spatial militaire X-37B. Le lancement, initialement prévu cette semaine, sera désormais repoussé au moins jusqu'à fin décembre, voire plus. Bien que la nature exacte des problèmes à l'origine du retard n'ait pas été divulguée, les responsables de SpaceX et de la Space Force ont cité des problèmes techniques qui nécessitent plus de temps pour être résolus. Si le problème d'équipement au sol qui empêchait initialement le décollage lundi soir pourrait être réglé dès mercredi, d'autres problèmes, non précisés, prendront plus de temps à être résolus.

Le retard dans le lancement de l'avion spatial X-37B pourrait avoir un impact significatif sur d'autres missions SpaceX. L’une de ces missions est le lancement du premier atterrisseur commercial sur la Lune d’Intuitive Machines, prévu pour janvier. La rampe de lancement qui serait utilisée pour cette mission est actuellement occupée par la fusée Falcon Heavy, et il faut généralement quelques semaines pour reconfigurer la rampe de lancement entre les lancements de Falcon Heavy et de Falcon 9. Cela signifie que le Falcon Heavy devra être autorisé à temps pour permettre le lancement d’Intuitive Machines comme prévu. Le retard dans le lancement de l'avion spatial X-37B pourrait également entraîner des conflits d'horaire et des retards pour d'autres missions commerciales.

Malgré les revers, SpaceX et l’US Space Force travaillent avec diligence pour résoudre les problèmes et faire décoller l’avion spatial X-37B avant la fin de l’année. Le lancement du Falcon Heavy avec l'avion spatial militaire recevra probablement une haute priorité dans le calendrier de lancement de SpaceX une fois qu'il sera prêt à voler.

Dans l’ensemble, le retard dans le lancement de l’avion spatial X-37B met en évidence la complexité et les défis liés aux missions spatiales, en particulier ceux liés aux exigences de sécurité nationale. Alors que SpaceX et l'US Space Force travaillent à une résolution, l'espoir est que les problèmes seront résolus en temps opportun pour garantir le lancement réussi de l'avion spatial militaire.