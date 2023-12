L'avion spatial X-37B de l'US Space Force se prépare pour sa septième mission

By

L'US Space Force se prépare au septième lancement de son avion spatial secret X-37B, en collaboration avec SpaceX. Les derniers préparatifs sont en cours pour le lancement prévu du X-37B sans pilote dimanche soir 10 décembre. L'avion spatial décollera au sommet d'une fusée Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Le X-37B, construit par Boeing, rappelle les anciennes navettes spatiales de la NASA, mais il est nettement plus petit. En fait, les deux véhicules X-37B peuvent tenir dans la soute d’une seule navette spatiale. Les deux avions spatiaux ont déjà accompli six missions réussies, chaque mission dépassant la précédente en termes de durée et de complexité.

Malheureusement, de nombreux détails sur les missions du X-37B restent confidentiels en raison de charges utiles classifiées. Cependant, la Space Force a révélé que l’avion spatial sert de terrain d’essai pour les nouvelles technologies, ce qui en fait un atout important pour les responsables militaires.

Il est intéressant de noter que même si la plupart des charges utiles sont des équipements militaires classifiés, le X-37B transporte également des cargaisons de recherche civile. L'une de ces expériences, appelée Seeds-2, fait partie d'un projet de la NASA qui examine les effets d'une exposition à long terme aux rayonnements spatiaux sur les graines de plantes.

La prochaine mission, baptisée OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7), marquera une première importante pour le programme X-37B. Ce sera la première fois que l'avion spatial sera lancé sur une fusée Falcon Heavy. Le puissant Falcon Heavy, développé par SpaceX, a déjà accompli huit missions, dont le récent lancement du vaisseau spatial Psyche de la NASA.

À l'approche de la fenêtre de lancement, l'anticipation grandit pour le prochain chapitre de l'illustre histoire des vols spatiaux du X-37B.

