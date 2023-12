Dévoilement d'anciens rituels de mort en Espagne

Des archéologues espagnols ont découvert des preuves intrigantes d'anciens rituels de mort remontant à 6,000 XNUMX ans. Deux tombes en pierre néolithiques du nord de l'Espagne, datant du quatrième millénaire avant JC, ont été récemment analysées, mettant en lumière les pratiques des personnes qui y vivaient autrefois. Les tombes contenaient les restes de plus de deux douzaines d’individus, ainsi que divers artefacts. Cependant, ce qui ressort le plus, ce sont les blessures osseuses constatées sur les squelettes.

L’analyse a révélé qu’entre 70 % et 90 % des os présentaient des signes de fracture et de fragmentation, indiquant une manipulation délibérée au moment du décès. Les chercheurs ont également observé des fractures distinctes en « forme de papillon » sur les os des bras, provoquées par une force perpendiculaire. Les marques d'impact et les marques de coupe en forme de V sur les os suggèrent l'utilisation d'une force de percussion et d'outils en pierre pour décharner le défunt.

Alors que des études antérieures supposaient que les squelettes représentaient des sépultures qui auraient été rangées ou déplacées ultérieurement, les chercheurs ont proposé une interprétation différente. Ils ont fait valoir que les fractures et les marques de coupure faisaient partie d’un « processus de gestion de la mort » employé par les peuples anciens pour s’occuper de leurs morts. Certains ossements pourraient avoir été utilisés comme objets funéraires ou reliques, tandis que d’autres auraient pu subir une décomposition accélérée.

Bien que le cannibalisme ne puisse être complètement exclu, les preuves disponibles ne soutiennent pas définitivement cette hypothèse. Le cannibalisme funéraire a été documenté dans diverses parties du monde au cours de l'Antiquité, mais les auteurs appellent à la prudence avant de faire de telles affirmations dans ce cas particulier.

Ces anciens sites funéraires offrent un aperçu limité de la vie des peuples néolithiques qui les habitaient. Le manque de zones d’habitation empêche une compréhension plus approfondie de leur mode de vie, même si l’on pense qu’ils dépendaient de l’agriculture, de la recherche de nourriture et de l’élevage.

Des experts dans le domaine, dont l'archéologue Jess Beck de l'University College de Dublin, félicitent la recherche pour sa concentration sur les fragments osseux. Ils estiment que des études plus approfondies sur les os provenant d'autres tombes de la région sont nécessaires pour acquérir une compréhension plus complète des diverses pratiques funéraires utilisées sur ces sites.

À chaque nouvelle découverte, les archéologues se rapprochent de la résolution des mystères des civilisations anciennes. Les anciens peuples espagnols n’ont peut-être laissé que des fragments, mais ils offrent un aperçu précieux des rituels et des coutumes qui entouraient la mort il y a des milliers d’années.