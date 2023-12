Une nouvelle étude révèle que les lève-tôt partagent leur ADN avec les Néandertaliens

By

Une étude récente menée par l'Université de Californie à San Francisco a découvert un lien surprenant entre les humains modernes qui se lèvent tôt et nos ancêtres disparus, les Néandertaliens. À l’aide d’une base de données contenant des informations sur la génétique, la santé et le mode de vie d’un demi-million de personnes, les chercheurs ont comparé les gènes liés au lever précoce avec l’ADN des Néandertaliens et des Dénisoviens.

Il s’avère que les individus porteurs des mêmes variantes génétiques précoces que les Néandertaliens ont également signalé une préférence pour se réveiller tôt. Tony Capra, généticien évolutionniste à l'Université de Californie, explique : « Nous avons trouvé de nombreuses variantes de Néandertal systématiquement associées à une propension à être une personne du matin. » Ces variantes génétiques ont probablement aidé nos ancêtres à s’adapter à la vie dans les latitudes plus élevées du nord de l’Europe.

Cependant, être une personne du matin n’était peut-être pas en soi un avantage. Selon Capra, les variantes génétiques indiquent une horloge interne plus rapide, mieux à même de s'adapter aux changements de niveaux de lumière au cours des différentes saisons. Dans les zones où les heures de clarté varient, avoir une horloge biologique plus flexible est bénéfique pour la survie.

L’étude met également en lumière les différences génétiques entre les humains archaïques et modernes. Depuis le séquençage du génome de Néandertal en 2010, les scientifiques étudient en quoi notre ADN diffère de celui de nos ancêtres. De plus, il a été démontré que l'ADN de Néandertal joue un rôle dans certains problèmes de santé, comme une légère influence sur l'évolution de l'infection au Covid-19 et un lien avec la maladie de Dupuytren.

Alors que les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40,000 XNUMX ans, leur héritage génétique perdure chez de nombreux humains modernes. Cette nouvelle étude fournit des informations supplémentaires sur notre ADN commun et sur la manière dont les traits de nos ancêtres ont façonné qui nous sommes aujourd'hui. Donc, si vous êtes un lève-tôt, vous pouvez remercier vos gènes néandertaliens de vous aider à vous lever et à briller chaque matin.