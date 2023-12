Une nouvelle étude suggère que l'ADN de Néandertal joue un rôle dans le comportement de l'alouette du matin

By

Une étude récente a révélé que les personnes qui se lèvent tôt doivent peut-être cette habitude à leurs anciens ancêtres néandertaliens. Les chercheurs ont découvert que l’ADN de Néandertal, qui reste dans le génome de nombreux humains modernes, peut contribuer à la tendance de certaines personnes à être des « alouettes du matin », des individus plus à l’aise pour se réveiller et se coucher plus tôt que d’autres.

Même si la plupart des gènes néandertaliens acquis par l’homme moderne par croisement ont été éliminés au cours de l’évolution, il en reste encore une petite fraction. Les chercheurs pensent que ces gènes ont aidé les premiers humains modernes à s’adapter à leur nouvel environnement lorsqu’ils ont migré d’Afrique vers l’Eurasie.

Des scientifiques de l'Université de Californie à San Francisco ont analysé l'ADN des humains modernes et des Néandertaliens, en se concentrant spécifiquement sur les gènes qui régulent les rythmes circadiens humains, ou horloges biologiques. Ils ont découvert que ces gènes tendaient à accroître la propension à être une personne matinale.

Pour vérifier leurs résultats, les chercheurs se sont tournés vers la UK Biobank, une base de données contenant des informations génétiques et sur le mode de vie de plus de 500,000 XNUMX individus. L’étude a confirmé que de nombreuses personnes étaient porteuses de ces variantes génétiques associées au fait d’être un lève-tôt, confirmant le lien entre les gènes néandertaliens et le comportement des alouettes matinales.

Cependant, il est important de noter que le fait d’être une personne matinale n’est pas uniquement déterminé par les gènes néandertaliens. Il existe de nombreuses autres influences génétiques, environnementales et culturelles qui affectent les habitudes de sommeil d'un individu. Dans l’ensemble, l’impact des gènes néandertaliens sur le comportement des alouettes matinales est relativement mineur.

Le chercheur principal de l'étude, John Capra, suppose que ces gènes néandertaliens étaient avantageux pour les premiers humains modernes qui s'adaptaient à la vie à des latitudes plus élevées. Plutôt que le fait de se réveiller tôt lui-même, Capra estime que ces gènes indiquent une horloge plus rapide qui s'adapte mieux aux variations saisonnières des niveaux de lumière que l'on trouve généralement dans les latitudes plus élevées.

Cette nouvelle recherche met en lumière les facteurs génétiques qui contribuent aux habitudes de sommeil et offre un aperçu des adaptations évolutives réalisées par les premiers humains dans différents environnements.