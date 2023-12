Soyouz 2.1a lance des fournitures vitales pour la Station spatiale internationale

By

Roscosmos, l'agence spatiale russe, s'apprête à lancer la capsule de ravitaillement Progress MS-25 vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'une fusée Soyouz 2.1a. Le lancement est prévu le 1er décembre 2023 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Transportant environ 2,500 25 kilogrammes de fret, la mission Progress MS-515 vise à livrer des fournitures essentielles aux sept astronautes actuellement à bord de l'ISS. Ces fournitures comprennent 420 kilogrammes de carburant, 40 kilogrammes d'eau et XNUMX kilogrammes d'azote comprimé, qui sont essentiels au maintien de la vie et au maintien des opérations de la station spatiale. La cargaison comprend également de la nourriture, des fournitures médicales, des rangements pour les expériences scientifiques et des équipements de ressources.

Une fois lancé, le vaisseau spatial Progress MS-25 s'amarrera de manière autonome au module Prichal de l'ISS le 3 décembre 2023. Cette mission marque le 86e vol de la capsule cargo Progress et contribue à prolonger la durée de vie de la Station spatiale internationale.

