Le lancement de la fusée Vega est confronté à des retards en raison de la disparition des réservoirs de carburant

Un retard important dans le lancement final de la fusée Vega est attendu, le repoussant à septembre 2024. La cause du retard ? Réservoirs de carburant manquants. Les ingénieurs sont actuellement aux prises avec ce problème inhabituel alors qu’ils s’efforcent de trouver une solution.

La fusée Vega est cruciale pour Arianespace et l’Agence spatiale européenne (ESA), car elle constitue actuellement leur seule option viable pour les lancements nationaux. Le successeur prévu, le Vega-C, a fait face à ses propres revers, avec un échec au lancement en 2022 et une panne de tuyère lors des tests en 2023, rendant son retour en vol improbable avant la fin de 2024.

Ce retard constitue un défi pour les capacités de fusées européennes, car le retrait d'Ariane 5 et l'indisponibilité des fusées russes Soyouz laissent la fusée Vega comme seule option. Sa mission prévue est de lancer Sentinel-2C, un satellite d'observation de la Terre faisant partie du programme Copernicus.

Les réservoirs de carburant manquants concernent l'étage supérieur de la fusée Vega, connu sous le nom de module supérieur Attitude Vernier (AVUM). Bien que des informations sur ce problème aient été évoquées plus tôt cette année, elles ont été confirmées lors de la récente réunion du Conseil de l'ESA à Paris. Deux des quatre réservoirs de carburant liquide nécessaires à l'étape AVUM ont disparu. Contrairement aux spéculations sur le vol, il a été révélé lors de la réunion du conseil que les réservoirs avaient été accidentellement mis au rebut et écrasés lors de rénovations du bâtiment.

Au cours de la réunion, le directeur du transport spatial de l'ESA, Toni Tolker-Nielsen, a présenté deux options pour résoudre le problème. La première option consiste à utiliser quatre réservoirs de qualification, mais ces réservoirs ont plus de dix ans et nécessiteraient un processus de requalification, ce qui ajoute un risque de défaillance. L'option privilégiée consiste à modifier l'étage AVUM existant de la fusée Vega pour accueillir les plus grands réservoirs de l'AVUM de Vega-C, ce qui permettrait un lancement en septembre 2024.

Bien que la situation soit embarrassante, il est possible que Vega-C reprenne son vol avant le lancement final de la fusée Vega si le calendrier continue de glisser. De plus, Tolker-Nielsen a également mentionné un problème avec l'étage supérieur d'Ariane 6 lors d'un test en décembre 2023, mais cela ne devrait pas affecter la période de lancement cible de mi-juin à fin juillet 2024 pour la première mission Ariane 6.