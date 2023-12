Les étudiants s'engagent dans une salle d'évasion sur le thème des exoplanètes au Collège Assumption

Les étudiants du Collège Assumption de Brantford ont récemment participé à un événement d'astrophysique passionnant combinant éducation et jeu interactif. L'événement comprenait une salle d'évasion de fortune, où les étudiants devaient résoudre des énigmes liées aux exoplanètes afin de déverrouiller une série de verrous. En appliquant leurs connaissances en chimie, biologie et physique, les élèves se sont non seulement amusés, mais ont également appris davantage sur les exoplanètes, qui sont des planètes situées en dehors de notre système solaire.

Le concept d’éducation ludique, dans lequel l’apprentissage est intégré aux jeux, a gagné en popularité ces dernières années. Ashley McCarl-Palmer, une enseignante primée au secondaire, qualifie cette approche de « gamification ». En incorporant des thèmes liés à l'espace dans l'activité de la salle d'évasion, McCarl-Palmer estime que cela permet aux étudiants de s'engager plus profondément dans le sujet. Elle déclare : « L’espace est vraiment amusant et bizarre. Cela accroche les enfants.

La Journée de l'Astrophysique, nom officiel de l'événement, a été organisée par David Page, chef du département scientifique de l'Assomption. La journée comprenait divers ateliers sur des sujets tels que les trous noirs, l'univers en expansion et les exoplanètes. Plus de 160 étudiants du Collège Assumption et d'autres écoles secondaires de Brantford ont participé à ces ateliers animés par des experts du domaine.

Katie Mack, astrophysicienne et conférencière principale lors de l'événement, a souligné l'importance de rendre la science complexe plus accessible et de dissiper les stéréotypes sur les scientifiques. Elle vise à inspirer les étudiants et à démontrer qu’une carrière scientifique est accessible à tous, quelles que soient leurs capacités en mathématiques. L'exposé de Mack, intitulé « La physique à la fin de l'univers », s'est penché sur ses recherches universitaires sur la matière noire, la désintégration du vide et « l'époque de la réionisation ».

Cet événement a non seulement mis en valeur l'enthousiasme suscité par l'astrophysique, mais a également mis en évidence les nombreuses possibilités que l'enseignement STEM ouvre aux étudiants. Aisha Upadhyay, une élève de 12e année, a exprimé sa nouvelle conscience des diverses professions en déclarant : « Il existe un grand nombre de professions différentes, des choses dont je ne savais même pas qu'elles étaient des emplois. Les expériences pratiques que nous vivons sont fascinantes. C'est tellement cool de voir des choses qui ressemblent à de la magie – mais c'est de la science.

Dans l’ensemble, l’événement d’astrophysique organisé au Assumption College a offert aux étudiants une expérience engageante et éducative, au cours de laquelle leur passion pour les matières STEM a été nourrie et développée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une exoplanète ?

Une exoplanète est une planète qui existe en dehors de notre système solaire.

Qu'est-ce que la gamification?

La gamification est le processus d'intégration d'éléments et de principes de jeu dans des contextes non ludiques, tels que l'éducation, pour améliorer l'engagement et les résultats d'apprentissage.

Qui a organisé l’événement d’astrophysique au Collège Assomption ?

La Journée de l'astrophysique au Assumption College a été organisée par David Page, chef du département des sciences de l'école.

Qui était le conférencier principal de l’événement ?

La conférencière principale de l'événement était Katie Mack, astrophysicienne et titulaire de la chaire Hawking en cosmologie et communication scientifique à l'Institut Périmètre de Waterloo.

Qu’ont appris les étudiants lors de l’événement ?

Au cours de l'événement, les étudiants ont eu l'occasion de participer à des ateliers sur des sujets tels que les trous noirs, l'univers en expansion et les exoplanètes. Ils ont également acquis un aperçu de diverses professions STEM et ont vécu des expériences pratiques liées à l'astrophysique.