L'Observatoire fédéral d'astrophysique, situé sur une colline à Saanich, est depuis plus d'un siècle une plaque tournante des fêtes des étoiles du samedi soir et de l'éducation astronomique. Cependant, l'observatoire a été confronté à des problèmes de financement ces dernières années, ce qui a eu un impact sur ses programmes de sensibilisation et d'éducation.

La tradition des fêtes de stars à l'observatoire a commencé en 1918 et est rapidement devenue une attraction populaire, attirant des dizaines de milliers de visiteurs dans les années 1930. Malheureusement, les activités de l’observatoire ont été interrompues à deux reprises au cours de sa longue histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale et la pandémie de COVID-19.

Malgré les efforts visant à rétablir les programmes de sensibilisation de l'observatoire, le directeur Ben Doman exprime sa déception face à l'idée fausse selon laquelle l'observatoire est fermé, un sentiment souvent exprimé par les participants à la Foire de Saanich. En 2013, les coupes budgétaires fédérales ont conduit à la fermeture temporaire du centre de visiteurs du Centre de l'Univers, ce qui a affecté les groupes scolaires et limité l'accès du public à l'observatoire.

Pour résoudre ce problème, la Société des Amis de l'Observatoire fédéral d'astrophysique a été créée, dans le but de rouvrir le centre de visiteurs et de faciliter les programmes éducatifs. L'observatoire, qui fonctionne sur un terrain fédéral avec un bail sans frais, s'appuie sur des subventions, des dons et des collectes de fonds. Cependant, le financement de l'année dernière n'a pas été suffisant, ce qui a incité la société à rechercher un soutien financier supplémentaire.

L'une des initiatives de collecte de fonds uniques de l'organisation consiste à mesurer les dons en termes de voyages autour de Pluton. La vice-présidente Amy Archer suggère que même une seule orbite serait appréciée, mais que plusieurs orbites bénéficieraient grandement à leur mission.

L'Observatoire fédéral d'astrophysique compte actuellement un poste à temps plein soutenu par des bénévoles dévoués, dont beaucoup sont des professeurs de sciences à la retraite. Ils ont développé du matériel et des programmes en ligne pour mettre les jeunes en contact avec des scientifiques et les impliquer dans des projets scientifiques. L'observatoire collabore également avec les écoles pour intégrer l'astronomie et la physique dans leur programme.

Doman souligne l'importance de financer les programmes scolaires et de veiller à ce qu'ils restent abordables pour la communauté. Leur objectif est de continuer à soutenir l’enseignement scientifique et à inspirer la prochaine génération d’astronomes et de physiciens.

En conclusion, même si l’Observatoire fédéral d’astrophysique a une histoire riche et un engagement envers l’éducation, ses problèmes de financement constituent des obstacles à ses activités de sensibilisation. Un soutien et des dons continus sont essentiels au maintien et à l'expansion des initiatives éducatives de l'observatoire pour les années à venir.