L'observatoire Haystack du MIT nomme Philip J. Erickson au poste de nouveau directeur

L'Observatoire du MIT Haystack a nommé Philip J. Erickson comme nouveau directeur, à compter du 1er janvier 2024, succédant à Colin J. Lonsdale. Maria Zuber, vice-présidente de la recherche du MIT, a exprimé sa confiance dans la nomination d'Erickson, déclarant qu'il est un radiologue et un chercheur accompli avec une solide expérience en matière de leadership au sein de la communauté Haystack.

Créé en 1961 dans le cadre du laboratoire Lincoln du MIT et ayant obtenu un statut indépendant en 1970, le MIT Haystack Observatory est un centre de recherche interdisciplinaire axé sur le développement de technologies pour les applications radiologiques et l'étude de la structure de l'univers. La mission de l'observatoire s'étend à l'avancement de la compréhension scientifique de l'environnement spatial de la Terre et à la contribution à la formation des futurs scientifiques et ingénieurs.

Erickson, qui a rejoint Haystack en 1995, est titulaire d'un doctorat en physique des plasmas spatiaux de l'Université Cornell. Au fil des années, il a assumé divers rôles au sein de l'organisation, notamment celui de chef du groupe des sciences atmosphériques et géospatiales, de directeur adjoint et de directeur associé. Il dirige plusieurs projets et codirige les programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que les initiatives de recherche des étudiants.

En ce qui concerne l’avenir, Erickson souligne que l’observatoire Haystack du MIT continuera à innover dans le domaine de la radioscience. Les recherches de l'observatoire couvrent divers domaines, de l'étude de la haute atmosphère terrestre à l'exploration du système solaire, des étoiles, des galaxies et de l'univers primitif. Erickson est ravi de collaborer avec ce personnel talentueux et d'élargir la recherche dans ces domaines, favorisant ainsi la quête de connaissances de l'humanité.

Les principaux intérêts d'Erickson résident dans le domaine des sciences géospatiales, en mettant l'accent sur la physique et la dynamique de la haute atmosphère terrestre et de la magnétosphère environnante. Il s'engage également à favoriser l'engagement communautaire et est membre de groupes nationaux et internationaux impliqués dans la télédétection par ondes radio.

Colin Lonsdale a été directeur de Haystack pendant plus de 15 ans et deviendra chercheur scientifique principal. Lonsdale, connu pour son expertise en radioastronomie, continuera de contribuer à la recherche sur les galaxies actives, les émissions solaires et les missions spatiales innovantes en radioscience.

La nomination de Philip J. Erickson au poste de directeur devrait favoriser le succès et la croissance continus du MIT Haystack Observatory sous sa direction compétente, selon Colin Lonsdale.