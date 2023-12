La NASA pleure la perte de l'astronaute Mary Cleave

La communauté spatiale et la NASA pleurent la perte de l'astronaute Mary Cleave, décédée le 27 novembre 2023, à l'âge de 76 ans. Cleave, pionnière et pionnière, a apporté d'importantes contributions au domaine de l'exploration spatiale au cours de sa carrière.

Né à Southampton, New York, Cleave était un scientifique accompli avec une formation diversifiée. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en sciences biologiques de l'Université d'État du Colorado en 1969. Plus tard, elle a poursuivi des études supérieures, obtenant une maîtrise ès sciences en écologie microbienne et un doctorat en génie civil et environnemental de l'Université d'État de l'Utah en 1975 et 1979, respectivement. .

Cleave est entrée dans l'histoire en tant que première femme à occuper le poste d'administratrice associée à la direction des missions scientifiques de la NASA. Au cours de son mandat, elle a démontré une passion inébranlable pour la science, l’exploration et la préservation de notre planète.

En tant qu'astronaute de la NASA, Cleave a effectué deux vols spatiaux remarquables. Sa première mission, STS-61B, a eu lieu le 26 novembre 1985, à bord de la navette spatiale Atlantis. Au cours de cette mission, Cleave et son équipage ont déployé des satellites de communication, effectué des sorties dans l'espace et réalisé diverses expériences. Sa deuxième mission, STS-30, également sur Atlantis, a été lancée le 4 mai 1989, au cours de laquelle l'équipage a déployé avec succès le vaisseau spatial d'exploration Magellan Venus.

Les contributions de Cleave s'étendent au-delà de ses vols spatiaux. Elle a occupé diverses missions techniques au sein de la NASA et a réalisé des progrès significatifs dans le domaine du génie civil et environnemental. Elle a géré le projet Sea-viewing, Wide-Field-of-view Sensor (SeaWiFS) au Goddard Space Flight Center de la NASA, qui surveillait la végétation mondiale, et a servi en tant qu'administrateur associé adjoint pour la planification avancée au siège de la NASA à Washington.

Tout au long de sa carrière, Cleave a reçu de nombreuses distinctions et récompenses pour ses services et réalisations exceptionnels. Ses distinctions notables comprennent, entre autres, deux médailles de vol spatial de la NASA, deux médailles de service exceptionnel de la NASA et un prix d'excellence en vol de l'American Astronautical Society.

L'impact de Mary Cleave sur la communauté spatiale et son dévouement à l'avancement des explorations scientifiques resteront gravés dans les mémoires et chéris. Son esprit pionnier continue d’inspirer les futures générations d’astronautes et de scientifiques.

