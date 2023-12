La NASA célèbre 25 ans d'exploitation de la Station spatiale internationale

La NASA commémore le 25e anniversaire de la Station spatiale internationale (ISS), un programme révolutionnaire qui réunit des individus de divers pays pour collaborer dans l'espace. L'ISS englobe de nombreux éléments, notamment des équipages de conduite internationaux, divers lanceurs, des opérations de lancement et de vol mondiales, la formation, l'ingénierie, les installations de développement, les réseaux de communication et la communauté mondiale de la recherche scientifique.

Le 7 novembre, une étape importante dans l'histoire de l'ISS s'est produite lorsque les deux premiers modules, Zarya et Unity, ont été connectés lors de la mission STS-88 de la navette spatiale Endeavour. Grâce au bras robotique Canadarm de la navette, Zarya, qui était en orbite depuis un peu plus de deux semaines, a été capturé et rejoint le module Unity dans la soute d'Endeavour. Cet événement a marqué une avancée significative dans la construction et l'assemblage de la Station spatiale internationale.

Pour souligner le voyage de l'ISS, la NASA a publié une série d'images avant et après, démontrant la transformation de la station spatiale au fil du temps. Ces images captivantes révèlent la croissance et le développement de l’ISS à mesure qu’elle s’agrandissait et prenait forme. Comme l'a déclaré la NASA : « Comment cela a commencé et comment ça se passe ».

Depuis l’an 2000, les humains ont continuellement habité et opéré au sein du laboratoire orbital, collaborant à plus de 3,300 273 recherches et enquêtes éducatives qui profitent à l’humanité. L'ISS a servi de point de rencontre à 21 personnes de XNUMX pays, travaillant en harmonie pour ouvrir la voie à de futures explorations humaines vers la Lune, Mars et au-delà.

En décrivant les images qu'elle a partagées, la NASA a brossé un tableau saisissant de l'ISS. La station, comme on le voit sur des images précédentes vers 2000, comportait deux modules cylindriques assemblés, le module Unity étant légèrement plus gris que le module Zarya de couleur crème. De plus, le vaisseau spatial était doté de panneaux solaires s’étendant vers le haut et vers le bas depuis Zarya. En revanche, une photo plus récente montre l’ISS observée par le SpaceX Crew Dragon Endeavour lors d’un survol. Les panneaux solaires dorés de chaque côté et les panneaux de radiateurs gris qui s'étendaient en accordéon vers le haut étaient remarquables. L’ISS a été décrite comme ayant presque la taille d’un terrain de football.

Alors que la NASA célèbre cette étape importante, elle met l’accent sur les efforts collectifs des nations réunies pour faire progresser l’exploration spatiale et jette les bases de futures missions ambitieuses. La Station spatiale internationale continue de servir de plateforme pour la découverte scientifique, la collaboration internationale et la recherche de connaissances au-delà des frontières de la Terre.

