De nouvelles façons de célébrer Hanoukka dans l’espace

Résumé : L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli célébrera Hanoukka d'une manière unique à bord de la Station spatiale internationale (ISS). En raison des restrictions concernant l'utilisation du feu, elle prévoit d'allumer des bougies en feutre au lieu de vraies. Cet article explore l’histoire et la signification de Hanoukka tout en soulignant la manière créative dont les astronautes ont célébré les vacances dans l’espace.

À l'approche de Hanoukka, l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli se prépare à célébrer la fête juive à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cependant, contrairement aux célébrations traditionnelles, Moghbeli utilisera des bougies en feutre au lieu de bougies réelles en raison des restrictions de sécurité imposées à un vaisseau spatial. Cette approche innovante lui permet de participer à la tradition séculaire sans compromettre la sécurité.

Lors d'une conférence de presse, Moghbeli a exprimé son enthousiasme à l'idée de célébrer Hanoukka avec sa famille à travers la menorah en feutre créée par son mari et ses petites filles. Cette adaptation unique des coutumes des fêtes met en valeur l’ingéniosité et l’adaptabilité des astronautes dans l’espace.

Au fil des années, les astronautes ont trouvé des façons créatives de célébrer les fêtes à bord de l’ISS. Un exemple est celui de l'astronaute juive Jessica Meir, qui a partagé une photo de ses chaussettes de fête ornées de menorahs et de l'étoile de David lors de Hanoukka en 2019. Ces petits gestes apportent non seulement de la joie aux astronautes eux-mêmes, mais rappellent également la diversité des origines. et traditions représentées sur la station spatiale.

Hanoukka, une fête célébrée chaque année, revêt une profonde importance dans le judaïsme. Il commémore la reconsécration du Second Temple de Jérusalem par l'allumage symbolique de bougies, représentant le miracle de l'huile qui a duré huit jours. Le festival tombe généralement en novembre ou décembre, selon le calendrier grégorien.

Si Hanoukka est un moment de célébration et de réflexion, il convient de noter qu’au cours des dernières années, il y a eu une augmentation alarmante des incidents antisémites dans le monde. La guerre entre Israël et le Hamas a encore intensifié ce problème. Pour lutter contre la montée de l'antisémitisme, diverses organisations et gouvernements ont publié des stratégies et des lignes directrices visant à promouvoir l'éducation et à combattre la haine.

Alors que nous regardons vers l’avenir, des astronautes comme Jasmin Moghbeli continuent de nous inspirer par leur créativité et leur résilience, même face aux défis uniques que représente la célébration des vacances dans l’espace. Leur capacité à s’adapter et à trouver de nouvelles façons d’honorer les traditions témoigne de l’esprit humain et du pouvoir de la célébration.

En savoir plus dans l'histoire Web : De nouvelles façons de célébrer Hanoukka dans l’espace